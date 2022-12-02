هل عدم الاهتمام بالنفس يؤدي إلى فقدان الطاقة والتوتر؟.. «لايف كوتش» تجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الفتيات يفقدن شغفهن بين الحين والآخر نتيجة التوتر الزائد أو الشعور بالاكتئاب، ويشعرن بالرغبة في العزلة عن المحيطين بهن، ما يجعلهن يهملن في الاهتمام والعناية بالنفس، مع العصبية الزائدة وعدم القدرة على التناغم والانغماس في بيئة العمل بالطاقة ذاتها التي كانت فيما قبل.

مفهوم الاحتراق الذاتي

كريمان ماهر، لايف كوتش، تحدثت خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» عن الأسباب التي تؤدي إلى المعاناة من مشاكل صحية والاحتراق الذاتي، إذ تقول: «نقص الاهتمام بالنفس، وعدم تنظيم مواعيد النوم وتناول أطعمة لا تتناسب مع طبيعة الجسد وعدم الاهتمام بالشكل، كلها عوامل تؤدي إلى الاحتراق الذاتي، فظاهرة الاحتراق الذاتي هي حالة من التوتر والقلق وفقدان الطاقة، فضلًا عن كونها إرهاقًا نفسيًا وجسديًا وعقليًا ومعنويًا نتيجة حالة توتر مستمرة يشعر وقتها الشخص بنفاد الحلول المتاحة بين يديه».

مراحل الاحتراق الذاتي

حددت كريمان ماهر خلال حديثها، 5 مراحل للاحتراق الذاتي، قائلة: «أول 3 مراحل يمكن للايف كوتش العمل عليها مع الشخص، تبدأ مع شهر العسل وبعدها تحمل المسؤوليات التي ينتج عنها التوتر والقلق ثم الاكتئاب والحاجة إلى العلاج النفسي، وتزيد حدتها من وقت لآخر، وهناك أشخاص يخلطون بين الاحتراق والكسل، بخلاف الشعور بالتنميل ونقص الحافز وفقدان الشغف والطاقة والشعور بالقلق والتوتر طوال الوقت والتغيير السريع في المود والعصبية الزائدة، إلى جانب عدم الاهتمام بالنفس».

وعن المؤشرات التي تؤدي للاحتراق الذاتي، قالت «كريمان»: «يتحول الشخص ولا يستطيع القيام بالمهام الذي اعتاد عليها، عدم الاهتمام بتناول الطعام وعدم النمو بشكل هادئ كما كان من قبل، مع الإهمال في الالتزامات وعدم الرغبة في الذهاب للعمل أو القيام بمتطلبات الحياة اليومية والإرهاق».