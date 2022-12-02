مشروبات تهدئ ضربات القلب في الشتاء.. بينها الليمون والحلبة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع دخول الشتاء وزيادة برودة الطقس يعاني مرضى القلب والأوعية الدموية من ارتفاع معدل ضربات القلب، ولأن الجسم يحاول تعويض نقص درجات الحرارة بضخ الدم بشكل أسرع، لهذا يبحث الكثير من الناس عن الأعشاب والمشروبات التي تهدئ ضربات القلب في الشتاء.

في التقرير التالي يقدم «هن» اهم المشروبات التي تهدئ ضربات القلب في الشتاء

مشروبات لتهدئة ضربات القلب في الشتاء

تعتبر الحلبة من أهم المشروبات التي تهدئ ضربات القلب في الشتاء، وذلك لأنها تمتلك خصائص مُضادة للأكسدة مما يجعلها عشبة مفيدة لتعزيز صحة القلب، كما تحتوي الحلبة على العديد مِن المُركبات التي تُساعد على تقليل الكولسترول وتعالج انسداد الشرايين، وهما مِن العوامل الرئيسية وراء عدم انتظام ضربات القلب.

قالت الدكتورة عاليا صلاح اخصائية التغذية العلاجية والسمنة لـ«هن»: «بالنسبة للأعشاب او المشروبات المفيدة لتهدئة ضربات القلب، أولًا على مريض القلب أن يبتعد عن المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين مثل الشاي، القهوة، النسكافيه، المشروبات الكحولية، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على الصودا، وبدلًا من ذلك يستبدلها بعصائرمثل عصير الليمون، البرتقال، الينسون، البردقوش، والسلامنكي، تلك المشروبات في حالة عدم إصابة مريض القلب بمرض الضغط المنخفض، أما اذا كان يعاني منه يجب أن يبتعد عن المشروبات السابقة».

سبب ارتفاع ضربات القلب في الشتاء

في تصريح سابق لـ«هن» قال الدكتور وليد العوضي أستاذ امراض القلب بجامعة الزقازيق، إن أي تغيرات في حرارة الجو تُؤثر بشكل مباشر على الجسم، وبالتالي تُؤثر على القلب نفسه سواء ارتفاع الحرارة أو انخفاضها لأنها تزود ضربات القلب وضغط الدم حتى يعوض التغيرات الشديدة في درجة حرارة الجسم، لذلك يحتاج مرضى القلب ان يحافظوا على درجة حرارة الجسم معندلة بعيدًا الطقس الحار أو البارد.