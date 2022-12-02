أفضل موديلات أحذية الكعب القصير.. «تمتعي بإطلالة مريحة ومظهر جذاب»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعتبر إطلالة الكعب العالي من الأمور التي تعشقها ملايين النساء، إلا أن البعض يفضلن الإطلالات البسيطة والكعب المنخفض حتى في ليالي الشتاء المليئة بالأمطار في بعض الأماكن، ولهذا تركز شركات صناعة الموضة على الكعب البسيط لتوفير إطلالات هادئة ومريحة للسيدات بلمسات كلاسيكية تعود بهم للتسعينيات.

في التقرير التالي يقدم «هن» أبرز إطلالات الكعب القصير لإطلالة مريحة في سهرات الشتاء، وفقًا لموقع «Pinterest».

موديلات أحذية كعب قصير من فرانشيسكا ليبراتور

اشتهرت دار فرانشيسكا ليبراتور بصناعة الأحذية ذات الكعب القصير، والتي تعود بأشكالها إلى منتصف القرن الماضي برباط حول القدم، وهو من أكثر الأحذية ذات الكعب القصير انتشارًا، عادت تلك الموضة من جديد لتعيد معها مجموعة من أبرز القطع الكلاسيكية التي كانت رائجة في فترة الخمسينيات ولكنها اختفت لتعود منذ فترة إلى عالم الموضة مع اتجاهات المصممين للعودة إلى الماضي في كل شيء، واليوم أصبحت من القطع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها لتعكس أناقتكِ في مختلف الأوقات.

موديلات أحذية كعب قصير من ستريت فاشن

وتعتبر علامة «ستريت فاشن» من موديلات الأحذية بالكعب القصير التي تصلح مع مختلف أنواع الأزياء، سهلة التنسيق، وتمنحكِ لوك عصري و مريحاً، يمكن تنسيقها مع مختلف انواع الإطلالات بأسلوبكِ الخاص لهذا الموسم من خريف وشتاء 2022 -2023 ، فهي تجمع بين الحذاء الكلاسيكي بتصميم عصري.

يمكن تنسيق ذلك النوع من الأحذية مع التنورة القصيرة أو الميدي والبنطلون الذي يكشف عن جزء الكاحل، حيث يجب الحرص جيداً على اختيار الموديل الذي يتماشى مع ملابسك وذوقك الخاص عند اعتماد الحذاء ذي الكعب القصير.

موديلات أحذية كعب قصير من كوبرني

أما علامة «كوبرني» اختارت تصميم الكعب القصير مع رقبة طويلة او ما يسمى «بوت» حتى يتناسب مع الكثير من الأزياء العصرية المختلفة، يتميز التصميم بالجلد اللامع واللون الأسود الأنيق، يمكن تنسيقه مع تنورة قصيرة وحتى فستان قصير أو شورت لإطلالة شبابية، متجدّدة وعصرية.