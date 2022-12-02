لتوفير الأموال.. استخدمي مكونات من مطبخك لعمل أحمر الشفاه

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يمكنك إعادة استخدام المنتجات الطبيعية الموجودة في مطبخك، لعمل منتجات تجميل خاصة بك، ومن بين الأشياء السهل الحصول عليها هو عمل روج أو مرطب شفاه له لون من البنجر على سبيل المثال، وفيما يلي طرق صنع الروج، بحسب موقع fashionweek المتخصص في الموضة ولايف ستايل.

كيفية عمل الروج من مكونات طبيعية؟

بنجر متوسط ​​الحجم

زيت جوز الهند

كبة الطعام

مصفاة

حاوية صغيرة

ابدأ بغسل البنجر جيدًا بالماء.

قشري الطبقة الخارجية.

يقطع البنجر إلى شرائح صغيرة ونضعه في محضر الطعام.

يطحن جذر البنجر تمامًا حتى تظهر بقايا مائية مرئية.

يصفى عصير البنجر المبشور بحرص، وتأكدي من عدم وصول أي أجزاء وقطع صغيرة إليه.

ينقل على الفور إلى وعاء نظيف لتخزينه للاستخدام المستقبلي.

استخدمي علبة مرطب شفاه قديمة لتخزين الصبغة.

يجب تنظيف وتعقيم الحاوية أو البرطمان الذي تستخدمه.

للتأكد من أن العلبة نظيفة، امسحي أي بقايا من المنتجات التي قد تكون موجودة، واغسليها جيدًا وعقميها بالكحول.

تضاف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند إلى صبغة الشمندر.

إذا كنت تبحثين عن لون شفاه شفاف، يمكنك إضافة القليل من زيت جوز الهند، ويمكنك استبدال زيت جوز الهند بالعسل أو شمع العسل، لأنهما يقومان بعمل ممتاز في ترطيب الشفاه.

استخدم ملعقة نظيفة أو عود أسنان لخلط الخليط جيدًا.

ضعي الحاوية في الثلاجة وانتظري حتى تجمد الصبغة قبل الاستخدام.

نظرًا لأن لون الشفاه هذا طبيعي تمامًا وخال من المواد الحافظة، ستحتاجين إلى تخزينه في الثلاجة لجعله يدوم لفترة أطول، وبمجرد وضعه، يبدو لون الشفاه بلون وردي ناعم.

ولكن بمجرد أن تتأكسد في بضع دقائق، ستأخذ شفتيك لونًا رائعًا من البرقوق المحمر، والذي يبدو مذهلاً على أي لون بشرة!

يمكنك وضعه مرة واحدة للحصول على مظهر أكثر نعومة وطبيعية أو طبقته لمزيد من الكثافة.