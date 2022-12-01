فوائد شرب الشاي الأخضر بالليمون.. يساهم في الوقاية من حصوات الكلى

القاهرة - سمر حسين - صحة

يأتي الليمون بالشاي الأخضر على رأس المشروبات التي يحرص البعض على تناولها لفقدان الوزن، نظرًا لفوائده الصحية في إذابة الذهون وتخسيس منطقة البطن «الكرش» لما يحتويه من مضادات الأكسدة، كما أنّ بعض المركبات الموجودة في الليمون يمكن أن تساعد أيضًا في منع زيادة الوزن.

فوائد الشاي الأخضر بالليمون

وتناول الليمون بالشاي الأخضر من شأنه أن يساعد أيضًا في الحماية من الالتهابات والأمراض المزمنة، ويساعد على خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ومقاومة الأنسولين، بحسب الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، التي أشارت في حديثها لـ«هن» إلى أنّ مشروب الليمون بالشاي الأخضر يساعد أيضًا في تقوية الذاكرة كونه يرتبط بخفض خطر الإصابة بالخرف وضعف وظائف المخ، كما أنّ المركبات الموجودة في الليمون تعمل على تحسين وظائف المخ وتحمي من مرض ألزهايمر.

الشاي الأخضر بالليمون يمنع حصوات الكلى

وتقول «جاد الحق» إنّ الليمون يعتبر من المصادر الغنية بفيتامين C، كما أنّه قابل للذوبان ويحتوي على خصائص قوية مضادة للأكسدة، كما أنّ الشاي الأخضر يحتوي على مادة الكافيين، التي تساعد على تقليل التعب وتعزيز اليقظة والتحسين من الأدار المعرفي والجسدي.

استشاري التغذية العلاجية تقول إنّ شرب الشاي الأخضر يرتبط أيضًا بخفض خطر الإصابة بحصوات الكلى، كما أنّ عصير الليمون يحتوي أيضًا على حامض الستريك الذي من شأنه أن يمنع حصوات الكلى، بالإضافة إلى أنّ الشاي الأخضر مع الليمون يساعدم في الحفاظ على رطوبتك، ما قد يساعد في دعم العديد من جوانب الصحة.