مرطبات منزلية لترطيب البشرة الجافة في الشتاء.. «استخدمي زبدة الشيا»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في بعض الأحيان، يصعب على البشرة الجافة الاحتفاظ بمستويات الترطيب حتى بعد وضع طبقات من المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة المختلفة، ولذلك يمكنك إعداد مرطب منزلي للبشرة الجافة، وأفضل جزء في الوصفات المنزلية أنها سهلة التحضير، وفعالة من حيث التكلفة، ويمكنك تجربة مجموعة متنوعة من المكونات الطبيعية المرطبة لمعرفة ما يناسبك، وفيما يلي، أفضل مرطبات البشرة الجافة بحسب ما نشر موقع لايف ستايل الأمريكي المتخصص في الوصفات الجمالية للشعر والبشرة.

مرطب زبدة الشيا

نصف كوب زبدة الشيا

6-7 قطرات زيت عطري أو زيت الأفوكادو

6-7 قطرات زيت بذور ثمر الورد

6-7 قطرات زيت إبرة الراعي

ملعقة صغيرة زيت أفوكادو

نذاب زبدة الشيا في حمام مائي، بمجرد أن يلين، أخرجيه من الحرارة.

يضاف زيت الأفوكادو ويخلط.

ضيفي الزيوت العطرية واخفقي المزيج جيدًا حتى يتحول إلى قوام كريمي.

خزنيه في وعاء زجاجي واستخدميه كريم وجه يومي.

مرطب زيت الأرجان

كوب زيت أرجان (يمكنك أيضًا وضع زيت الجوجوبا)

4-6 قطرات من الزيت العطري (عشب الليمون، وردة إبرة الراعي، والورد، والبابونج، وإكليل الجبل، والنعناع)

خدي قنينة زجاجية واسكب زيت الأرجان فيها.

تضاف الزيوت الأخرى إلى زيت الأرجان ونخلط جيدًا.

استخدم المزيج لتدليك بشرتك.

مرطب شمع العسل

نصف كوب من حبيبات شمع العسل

نصف كوب زيت جوز الهند

نصف كوب زيت زيتون

10 قطرات من الزيت العطري

استخدمي حمام مائي لإذابة شمع العسل.

بمجرد أن يذوب، أخرجه من الغلاية واتركه يبرد.

يضاف زيت جوز الهند والزيتون ونخفق جيدًا.

ضيفي الزيوت العطرية.

اخفقي المزيج جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي.

انقل الخليط إلى وعاء زجاجي واحفظه في مكان بارد وجاف.