8 فوائد مذهلة لممارسة رياضة المشي بعد الأكل.. تساعد على خفض السكر بالدم

القاهرة - سمر حسين - صحة

ينصح الأطباء بممارسة رياضة المشي، لفوائدها المذهلة للصحة، خاصة أنها لا تحتاج إلى الذهاب خصيصًا إلى صالة الجيم أو النادي، إذ يمكن السير في أي مكان قريب من المنزل، وربما لا يعلم البعض أفضل وقت للمشي، وهو ما نرصده في السطور التالية، من خلال الدكتورة آية سامي أخصائية التغذية وموقع «healthline».

ذكرت أخصائية التغذية، أن أفضل وقت للمشي يكون بعد تناول الوجبات لأنه يساعد الجسم على هضم الطعام، بالإضافة إلى عدة فوائد، وهي:

فوائد المشي بعد تناول الوجبات

- فقدان الوزن.

- التحكم في مستويات مرض السكر.

- يمنع أي مضاعفات صحية بالمستقبل.

- رفع معدل حرق الدهون والسعرات الحرارية.

المشي 10 دقائق بعد الأكل

- خفض مستوى السكر في الدم.

- المشي 10 دقائق بعد تناول الطعام، يعد مفيدًا بشكل كبير عن المشي لمدة 30 دقيقة في أي وقت آخر.

- عند المشي يرتفع معدل ضربات القلب وتعمل العضلات على حرق الكربوهيدرات أو السكر كونهما مصدران أساسيان للطاقة.

- المشي بعد الأكل، يعمل على هضم الطعام وتحسين حركة الأمعاء وتنشيط الدورة الدموية.