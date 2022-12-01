كيف تنشئين طفلا معتمدا على نفسه؟.. استشاري نفسي: «اديله حرية الاختيار»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحرص الأمهات على تربية طفل يمتلك سمات القيادة والاعتماد على الذات، لذلك في الفترة الأخيرة أصبح لديهن الوعي بأهمية الرياضة للطفل وتعليمه بعض الأساسيات المهة التي يعتمد عليها في المستقبل، منها حب القراءة والاطلاع، حتى يتميز بشخصية منفردة ومتميزة كل هذا ينقصه بعض النصائح الهامة لجعل الطفل يعتمد على ذاته ويكتسب ثقة أكبر في نفسه.

نصائح لجعل الطفل معتمدًا على نفسه

تبدأ أولى مراحل اعتماد الطفل على نفسه منذ الصغر ويفضل في عمر الثلاث سنوات، على سبيل المثل دمجه أكثر في المهام المنزليه، وأن تجعليه يساعدك في تحضير الإفطار ويعتاد على تنظيف غرفته وألعابه، أيضًا يمكنه المشاركة في تنظيف المنزل معك كأن يعطيكي الأشياء البسيطة التي يستطيع حملها مع سنه الصغير، وفق الدكتورة إيناس علي، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك.

وقالت استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، لـ«هن»: «ممكن نخلي الطفل يعتمد على نفسه من البداية من أول 3 سنين، يختاروا لبسهم ويحاولوا يلبسوا على قد ما يقدروا واحدة واحده عشان يبقي عنده حرية في اختيار حاجته بيبقي شخص معتمد على نفسه فيما بعد، نبدأ نخليهم يعتمدوا على نفسهم من الصغر، لما يكبروا شوية يبدأو يساعدوا في البيت زي ترتيب البيت وأنهم يلموا اللعب أو مثلا هاتلي ريموت التلفزيون، على أساس أن في حاجات معروفة وسهلة يقدورا يعملوها».

دور التشجيع في اعتماد الطفل على نفسه

أضافت «علي»، لكي ينشأ الطفل، معتمدًا على نفسه يجب أن يحظى بقليل من التشجيع على أدائه للمهام المطلوبة منه بمفرده، بالإضافة إلى الجوائز البسيطة التي تحفزه للمساعدة والمبادرة بإداء الواجبات التي تطلبيها منه لاحقًا، هذه النصائح تجعله شابًا سويًا فيما بعد.

كما حذرت الدكتورة إيناس علي، من بعض العادات، أثناء تربية طفلًا معتمدًا على ذاته، من بينها، الدلع الزائد عن حده، بالإضافة إلى أهمية وجود روتين يومي في حياة الطفل ومجموعة من الأشياء التي يستطيع فعلها وان ينخرط في التواصل الاجتماعي مع الآخرين سواء في الحضانة او المدرسة، من المهم أيضًا أن تأخذي ارائه حتة وإن كانت بسيطة فهي مهمة لخلق شخصيته وزيادة ثقته.