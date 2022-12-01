في ذكرى وفاته.. هالة فاخر عن والدها: «رحيله كسرني وكان صعيدي صارم ومات على سريره فجأة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة من نوع خاص جمعت بين الفنان الراحل فاخر فاخر، وابنته هالة، ومازالت تذكرها خلال استضافتها في اللقاءات التلفزيونية والصحفية، حيث تتحدث عن كواليس البرامج والطباعة تلك العلاقة التي كانت قائمة على التناغم والحُب والصداقة التي جمعت بينهما، وعن حياته كأب وزوج بعيدًا عن الشاشات والأضواء.

ويتزامن اليوم 1 ديسمبر، ذكرى وفاة الفنان فاخر، الذي ترك أعمالا فنية كبيرة لا تزال عالقة في الأذهان بأدواره المختلفة التي برع بها وتقمصها.

يستعرص «هُن»، خلال السطور التالية، كواليس علاقة الفنانة هالة فاخر بوالدها فاخر، والتي اكدت ان رحيله كسرها.

«هالة»: والدي كان صعيدي صارم ممزوج بالحنية

تحدث الفنانة هالة فاخر، عن والدها الفنان الراحل، خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: «والدي كان صعيدي صارم، الباب يخبط مكنش بيرضى إني كبنت أروح افتح، كان عندنا جيران عندهم 7 صبيان، أول ما يجي يقولوا ممثل، ممثل، ويبقوا مرعوبين».

محب للمطبخ ويقدس عمله

وقالت هالة فاخر عن والدها: «أبي كان شديدًا مع طيبة كبيرة، واتعلمت كل حاجة حلوة منه وما زلت عايشة عليها لحد دلوقتي، زي البيت كان بيقدس شغله ويحب البيت أوي، وبيحب دخول المطبخ».

آخر أيام الفنان فاخر

وتحدث الفنانة هالة فاخر، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لوالدها، متذكرة أصعب أيامها، قائلة: «كان بيصور فيلم المماليك، نام على سريره ومصحيش، كان عنده القيام بعملية في لندن، وكان بيصور 4 ساعات في اليوم وبروفات الصبح، عمره ما حب يعبر عن تعبه، فقدان الأب في سن صغير للبنت، معناه فقدان السند والضهر الحقيقي في كل حاجة».

وعن علاقتها بوالدها الراحل، قالت الفنانة هالة فاخر: «مقرب لبابا جدا، وفاته كسرتني وأثرت فيا لحد دلوقتي، لما بيحصلي أي مشكلة بنادي عليه ونفسي يكون موجود معايا».