معلومات عن آلاء أيوب نجمة «الدوم».. غنت أمام الرئيس في افتتاح «المنصورة الجديدة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على أرض عروس النيل الجديدة، التي يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم 1 ديسمبر، بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة، وقف عدد من النجوم والنجمات ينشدون الأغاني احتفالا بالحدث العظيم الذي يحدث على أرض مصر، في مدينة من أجمل مدن العالم حاليا، والتي صُممت بإمكانيات الجيل الرابع، وتعد مدينة ساحلية على أعلى طراز، وكان من بينهم آلاء أيوب، التي كانت ضمن فريق برنامج اكتشاف المواهب «الدوم».

ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن آلاء أيوب، مغنية برنامج «الدوم»، التي غنت أمام الرئيس السيسي، في احتفالية افتتاح مدينة المنصورة الجديدة.

- آلاء أيوب، من محافظة الإسكندرية.

- تخرجت آلاء أيوب، في كلية الفنون الجميلة، قسم التصوير.

- عاشقة للفن التشكيلي، ولكنها وقعت في غرام الغناء وقررت دخول الوسط الفني.

- رفضت أسرتها دراسة المجال الغنائي.

- واحدة من فريق فرقة «أوبرا إسكندرية»، وجاءت مشاركتها في برنامج «الدوم»، بالصدفة وقررت التقدم للمسابقة، وأبهرت اللجنة بأغنية «مستنياك» التي لفتت الأنظار إليها.

- أبهرت اللجنة بحضورها الملفت وكان من بينهم الفنانة أنغام والفنانة هند صبري.

- علقت الفنانة أصالة نصري، على أداء آلاء أيوب، في برنامج الدوم، قائلةً: «أحسنت في تقديم الأغانى التي أديتها وأداؤك كان غاية في النعومة والرقة والانسيابية، كما أن إطلالتك ناعمة وراقي، أعجبتينى».

- أشاد الفنان كريم عبدالعزيز، بصوت آلاء أيوب، وعلق على صوتها قائلًا: «كنتى هايلة، إنتى جامدة خليكى واثقة في نفسك».

- يعد برنامج «الدوم» هو أكبر برنامج تلفزيوني مصري يبحث عن المطربين والممثلين والمقدمين المصريين الموهوبين، وكانت آلاء أيوب، من بين 20 ألف موهبة من كل محافظات مصر، وتم اختيارها من بين 200 متسابق، وعلقت خلال استضافتها في برنامج «معكم»، عن كواليس قبولها في المسابقة، قائلةً: «ما كنتش متخيلة،أنى هاخد نعم واحدة، وكنت متاكدة من ده، لكن حصلت على 3 نعم».