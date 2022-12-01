طبيب يحذر من ضرب الرأس للأطفال أثناء لعب كرة القدم: خطيرة على المخ

القاهرة - سمر حسين - ماما

يحب معظم الأولاد لعب كرة القدم منذ الصغر وبالفعل تتعدد فوائد ممارسة رياضة كرة القدم بالنسبة للأولاد وتتنوع ما بين الفوائد الصحية والنفسية، ولكن عند اللعب قد تنتج العديد من الإصابات بسبب ركل كرة القدم وضرب الكرة للرأس، لذلك يجب أن تحترس كل أم على طفلها أثناء لعب كرة القدم لأنه قد يسبب العديد من المخاطر.

ويقدم «هُن» ما يسببه ركل كرة القدم على الرأس من مخاطر، وفق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب.

مخاطر ضربات الرأس عند لعب الكرة

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب، لـ«هُن»، إن يحتوي المخ على القشرة المخية وهي الطبقة الملتفَّة من النسيج التي تُشكل السطح الخارجي للمخ، وتتألف من طبقة رقيقة ولكل فص وظائف محددة، ولكن بالنسبة لمعظم الأنشطة تعمل عدَّة مناطق من فصوص مختلفة، ويتكون المخ من 7 أغشية منهم عضم، وتتأثر تلك الأغشية من الضربات الخارجية.

وأضاف، أن عند لعب الطفل كرة القدم قد يصابوا بالركلات في رأسهم، ويعتقد معظم الأطفال أنه من النضج أن يدفعوا كرة القدم بقوة أكبر وكلما تقدمت الكرة يشعرون بالسعادة ويبدو هذا رائع، لكنه يصعب علاجه حتى أن البعض يدفع بقوة لدرجة أنهم يسقطون على الأرض، ولا يعلمون أن ضربات الرأس على الطفل أثناء لعب كرة القدم خطيرة وتسبب العديد من المشكلات كالارتجاج بسبب خبط الدماغ مما يؤثر على المخ ويجعل يرتد داخل الجمجمة.

ونوه «فرويز»، أن ركل كرة القدم في الرأس يؤثر على السائل النخامي الذي هدفه امتصاص الخبطات وتقليل الصدمات، وتختلف نتائجه على حسب شدة الضربة والكرة فيسبب النزيف الخارجي في القشرة المخية عندما تكون الضربة شديدة، والضربة الأخف وطأة تُسبب كدمة في القشرة المخية من الخارج وقد يؤدي إلى نزيف خارج القشرة المخية، وأكد أنه كلما كان السن أصغر أصبحت الإصابة أشد لأن رج المخ يكون أسهل.

وأكد «فرويز» أن ركلات كرة القدم تؤثر على الرأس بشكل كبير، لذلك قدم تحذيرا لكل أم عدم ترك ابنها للعب كرة القدم دون أن يتعلم بشكل جيد وأنه يجب اصطحابه إلى ساحات آمنة لكي يتعلم كيفية لعب وركل الكرة بشكل صحيح، بالإضافة إلى ذهابه النوادي ومدربي كرة القدم المحترفين.