أسباب وأعراض أرتيكاريا البرد خلال فصل الشتاء.. يصيب النساء أكثر

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع بدء فصل الشتاء تبدأ العديد من الأمراض في الظهور لما يتعرض له الجسم من تغيرات مفاجئة أثناء التغير في الطقس، ومن هذه الأمراض ظهور أرتيكاريا البرد وهو مرض يصيب الجلد بسبب شدة البرد في الشتاء ولا تعرف معظم النساء ماهية المرض وما الأسباب وطرق العلاج، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» أسباب وأعراض أرتيكاريا البرد.

أسباب أرتيكاريا البرد

قالت إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل لـ«هن» إن « أرتيكاريا البرد» هي حالة مرضية تؤثر على طبقة الجلد وتسبب ظهور حساسية على الجلد بسبب شدة البرد، وهو تفاعل تحسسي يحدث في الجلد تجاه البرد بصفة عامة سواء الجو البارد أو المياة الباردة ويتكون في شكل طفح جلدي ويسمى أرتيكريا لما يصاحبه من حكة شديدة.

أعراض أرتيكاريا البرد

وأضافت أن أعراض أرتيكاريا البرد تتمثل في التورم والانتفاخ وعند الإصابة الشديدة يتحول للالتهاب والاحمرار وزيادة الطفح الجلدي وذلك بسبب التغيرات السريعة فى درجات الحرارة لإنتاج الجسم مواد تسبب تفاعلات الحساسية فى الجلد والشعيرات الدموية، ويصيب النساء أكثر بسبب ضعف الجهاز المناعي.

علاج أرتيكاريا البرد ‏

‏ونوهت «سند» أنه يبدأ العلاج من الجهاز المناعي وتدفئة الجسم إذ أن الأرتيكاريا من المشاكل السيئة التي يتعرض لها الجسم، لذا يتوجب العلاج الفوري حتى لا تنتشر وتتضاعف فيجب التوجه إلى الطبيب وإتخاذ عدة احتياطات لتجنب الأرتيكاريا.

طرق العلاج والوقاية من الأرتيكاريا وهي كالتالي:

- تجنب التعرض للبرد الشديد لعمل الجهاز المناعي بشكل سليم.

- تناول أدوية ومضادات حيوية للحساسية بصفة مستمرة وذلك بتوجيه من طبيب الجلدية حتى لا تحدث مضاعفات.

- بعض الأحيان يحدث انتزاع الحساسية عند التعرض للبرد بصورة تدريجية.

- عدم التسخين الشديد للمياة.

- الاستحمام بماء فاتر.

- ترطيب الجلد بالمضادات الحيوية.

- شرب كمية كافية من الماء والسوائل.

- تناول فيتامينات وطعام صحي وخاصة فيتامين c، وتجنب الطعام غير الصحي.

- تناول الأدوية التي توصل الدم للأطراف.

- تناول الأدوية التي تحتوي على الزنك.

- شرب ماء فاتر قبل الخروج إلى البرد.

- تجنب تناول الأطعمة أو المشروبات شديدة البرودة.