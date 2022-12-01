بعد دخوله القفص الذهبي.. أول تعليق من أمير عموري طفل «ذا فويس كيدز» على زواجه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك طفل برنامج المسابقات الأشهر في الوطن العربي «ذا فويس كيدز»، أمير عموري، لقطات من حفل زفافه، الذي أثار ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فاجأ متابعيه بزواجه وتغير ملامحه بشكل كبير حيث ظهر كإنه واحد آخر غير الذي كان عليه من قبل، بلقطات من الحفل.

ظهر الطفل السوري أمير عموري، خلال مقطع الفيديو الذي شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وهو يرقص ويغني رفقة عروسه الذي أخفى وجهها عن الجميع ورفقة الحضور.

أول تعليق على الزواج

وأرفق أمير عموري، طفل ذا فويس كيدز، الذي يبلغ من العمر 17 عاما، تعليقًَا على مقطع الفيديو الذي شاركه، قائلًا: «لو كُنتِ أغنية لعزفتُكِ بينَ الألحان حُباً».

لقي مقطع الفيديو الذي شاركه السوري أمير عموري، استحسانا كبيرا من المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم، فيما بدأ البعض في طرح الأسئلة عن سبب إخفاء زوجته عن الجميع، فكان من بين التعليقات: «أنا شاكة أنو كليب لأغنية جديدة، مرته صديقتي على الفيسبوك وبعرفها، صغير بالعمر وهي كمان صغيرة، راح يندم على الزواج بالصغر، كتير حلوين ماشاء الله، الله يديمكن لبعض، زواج الدهر إن شاء الله، حلوين أوي ماشاء الله، نفسي أعرف كبر إزاي كدا في 6 سنين بس، فرحه حلو ماشاء الله».

زواج أمير عموري

وكان ظهر الشاب السوري نجم «ذا فويس كيدز، أمير عموري، خلال الصور التي شاركها على حسابه على موقع «إنستجرام»، مرتديًا بدلة تجمع بين اللونين الأسود والأبيض، أمامه عروسه الذي أخفاها عن الجميع، في دهشة كبيرة من المتابعين بتحوله لشاب في بداية العشرينات من عمره، خاصة بعد مرور6 أعوام فقط على مشاركته في برنامج «ذا فويس كيدز»، إذ كان يبلغ حينها من العمر 11 عاما.