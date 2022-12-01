أخطاء تقع فيها الأمهات حال تعرض اطفالهن للضرب.. أبرزها «اللي يضربك اضربه» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

«اللي يضربك اضربه.. هات حقك بايدك.. متخليش حد يستضعفك»، عبارات دارجة في بعض البيوت المصرية، تقولها الأمهات للطفل بهدف الدفاع عن ذاته حينما يتعرض للضرب أو الأذى من قبل المحيطين به، حتى لا يصبح فريسة سهلة يمكن كسرها بسهولة، لكنها عبارات تربوية خاطئة تجعل من الأطفال فيما بعد تجعل منه شخص غير سوي.

تعليم الأطفال طرق الدفاع عن ذاتهم

تحدثت دنيا عادل، استشاري التربية الإيجابية عن أخطاء يجب تجنبها حالة تعرض الطفل للضرب المبرح والاعتداء من طفل آخر سواء داخل النادي أو المدرسة أو في الشارع، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، قائلة: «مقولة اللي ضربك اضربه مقولة خاطئة وسلوك غير تربوي، لابد من الحديث مع الطفل الآخر ومع المدرسة داخل الفصل والكوتش داخل النادي، شخص بالغ عاقل متواجد في مكان الواقعة، كما يجب على الأمهات تعليم الطفل طرق واساليب الدفاع عن ذاته مع تدريبه بشكل جيد في المنزل للتصدي لنفسه حالة تعرضه للعنف أو للخلافات مع صديق آخر».

كما تابعت استشاري التربية الإيجابية، في الحديث عن طرق تعليم الأطفال تفادي المشاكل والوقوع في المخاطر وكيفية الدفاع عن الذات، مضيفة: «هناك مشاكل ينجم عنها محاولة بث مقولة اللي يضربك اضربه في نفس الطفل مثل عدم القدرة على ضرب الشخص الذي أمامه والإحساس بالضعف لعدم قدرته على تنفيذ ذلك الطلب، كما لا يمكنه تقدير مدى وحجم الخطورة الناجمة عن تلك الخطوة ما يجعل الموقف يتصعد بشكل أكبر، كما يمكن محاولة تعليمه الابتعاد عن دائرة المشاكل والمخاطر».

أخطاء يجب تجنبها في تربية الأطفال

«مش كلنا مكتوب لينا نكون أقوياء ونضرب اللي قدامنا وهو ليس له علاقة بالضعف»، عبارة واصلت من خلالها دنيا عادل الحديث مضيفة: «هناك أطفال ضعيفة جسديا بطبيعة الحال وغيره أقوياء وطلب منه عمل ما لا يستطع القيام به تجعله يدخل في حالة من عدم تقبل الذات والشعور بالضعف طوال الوقت وهناك حلول أخرى غير اللجوء للضرب».