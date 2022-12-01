أخصائية تغذية: معظم الفتيات يتبعن أنظمة دايت خاطئة تسبب كوراث

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الكثير من الفتيات يبحثن عن طرق مثالية وفعالة للحصول على جسم وقوام ممشوق ووزن أنثوي يجعلها تبدو بشكل أفضل أمام المحيطين بها، خاصة شريك الأحلام، لذا تلجأ للبحث عن الوصفات التي تجعلها تخسر الوزن بشكل أسرع.

تحدثت أخصائية التغذية، نرمين جمال، عن أسباب عدم فقدان الوزن رغم الالتزام بالدايت، خلال استضافتها في برنامج «هي وبس»، قائلة: «لاتباع نظام غذائي جيد لا بد أن يحتوي على جميع العناصر الغذائية كالبروتينات والكربوهيدرات والماء والمعادن والفيتامينات والدهون، لذا لا يجب أن يتم مقاطعة شيء معين كتقليل الدهون لفقدان وزن بشكل سريع وهو أمر خاطئ، ولا يفقد الوزن، هذا الوضع هو حرمان من الطعام، وفي نفس الوقت لا يجدي نفعا.. الجسم يحتاج لكافة العناصر الغذائية لبناء العضلات والجسم».

اتباع نظام غذائي متوازن وصحي

وعن كيفية اتباع نظام غذائي متوازن، أوضحت أخصائية التغذية: «المفروض نخس دهون فقط، من خلال نظام غذائي يحتوي على جميع العناصر بنسب متوازنة، الحل الوحيد خاصة في عدم وجود مشكلات صحية وشرب المياه بنسبة كافية، ومحاولة الابتعاد عن التوتر والنوم بشكل مناسب، في بنات ممكن تتبع نظام غذائي يقبح من شكل الجسم ويوقف عملية الحرق، لأن العضلات في الجسم تساهم في نسبة حرق الدهون ومعدل الحرق مظبوطة».

طرق طبيعية لوزن مثالي

وحددت أخصائية التغذية طريقة لفقدان الوزن بشكل مثالي، قائلة: «كل يوم يجب تناول نسبة كافية من النشويات والبروتينات والدهون كونها صحية وغير المشبعة ومنع الدهون المتحولة، يمكن تناول البيض والجبن والعيش التوست في فترة الصباح مع سلطة خضراء، وتناول سناك من ملعقة زبدة فول سوداني، وفي الغذاء يجب تناول وجبة متكاملة من النشويات والارز والفراخ والخضراوات وغيرها».