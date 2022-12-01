في يومه العالمي.. تعرف على أعراض الإيدز والأمراض الأخرى التي يسببها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الإيدز من الأمراض المزمنة التي تشكل خطورة كبيرة على حياة مصابيها، ولذلك تتحد شعوب الأرض كافة من أجل مواجهته، ومحاولة الحد من انتقاله من شخص لآخر، وكذلك دعم المصابين به، وإحياء ذكرى من رحلوا متأثرين بإصابته.

اليوم العالمي لمواجهة الإيدز

ولمكافحة انتقال مرض الإيدز من شخص لآخر، جرى خصيص يوم الأول من ديسمبر بكل عام، ليكون تاريخًا دوليًا، للاحتفاء بمواجهة هذا المرض اللعين، ونشر سبل التوعية الخاصة بالإصابة، وذلك من خلال برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية.

وأطلقت منظمة الأمم المتحدة، شعار «حققوا المساواة» وذلك للدعوة للعمل، ومطالبة جميع شعوب الدول باتخاذ الإجراءات العملية التي أثبتت جدواها للتصدي لمرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز».

أعراض الإصابة بالإيدز

بدورها كشفت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن أعراض الإصابة بالإيدز، وكذلك الأمراض الناتجة عن الإصابة به، وذلك في اليوم العالمي لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة.

وتتمثل أعراض الإصابة في:

1- تورم الغدد الليمفاوية.

2- الحمى.

3- الشعور بالإسهال.

4- السعال.

الأمراض الأخرى التي يسببها الإيدز:

1- داء السل.

2- بعض أنواع السرطانات، مثل الأورام الليمفاوية.

3- التهاب السحايا.

4- الالتهابات البتكيرية.