6 عادات خاطئه تضر بشعرك.. أبرزها تمشيطه في اتجاه واحد

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تهتم كل فتاة بالحفاظ على جمالها، خاصة شعرها؛ لأنه يعتبر أهم ما يبرز أنوثتها، لكنها تخطئ في طريقة العناية به التي تؤثر عليه بطريقة خاطئة.

ونقدم لك في السطور التالية، أبرز تلك العادات الخاطئة التي تتبعها الفتيات في أثناء غسل شعرها، بحسب ما أوضحته طبيبة الجلدية سمر العرميطي، في أحد البرامج المعروضة على شاشة قناة الحياة.

غسل الشعر بعنف

غسل الشعر بطريقة عنيفة، فيجب على كل فتاة أثناء غسل شعرها الحفاظ عليه وعدم الضرر به.

المياه الساخنه لغسل الشعر

استخدامك للمياه الساخنة لغسل شعرك في أثناء الاستحمام ستؤثر عليه سلبًا، وتجعله ناشفًا ومتقصف، فيفضل غسله بمياه فاتره، وفي حالة غسله بمياه ساخنة يجب عليكي بعد الانتهاء غسله مرة أخرى بمياه فاترة، لغلق مسامه.

تجفيف الشعر بعنف

يعد تجفيف الشعر بالعنف بعد غسله من أبرز الأخطاء التي ترتكبها الفتيات للضرر بشعرها؛ لأنه يتسبب في تقصفه وتكسيره إلى جانب تساقطه، فيجب بعد الاستحمام لفه بفوطة، وتركه حتى يجف، ثم يمشط.

تمشيط الشعر من أعلى لأسفل

تمشيط الشعر من أعلى لأسفل يضر به ويقصفه؛ لأنه يتسبب في حدوث تشابك بين خصلاته، ويؤدي ذلك إلى تلفه، فمن الصحيح تمشيط الشعر من الأسفل إلى الأعلى، لتجنب حدوث التشابك بين خصلاته.

تمشيط الشعر في اتجاه واحد

تمشيط الشعر في اتجاه واحد من العادات التي تضر بشعرك، وفمن المفضل تمشيطه في اتجاهات مختلفة، لتجنب توليد الشحنات الكهربائية، ويفضل تمشيطه بمشط خشب ذو أسنان واسعة.

ربط الشعر وهو مبلل

يؤدي ربط الشعر وهو مبلل إلى زحفه إلى الخلف، والتسبب في فقدان الشعر الأمامي وتساقطه، إلى جانب زحفه للخلف.