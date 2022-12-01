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«الصحة» توجه نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالأمراض في الطقس البارد.. أبرزها شرب المياه

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القاهرة - سمر حسين - صحة

الطقس البارد - تعبيرية

حالة من التقلبات الجوية لا تزال تشهدها البلاد خلال الفترة الراهنة، مع الانخفاض الملحوظ والمستمر في درجات الحرارة، وهو ما قد يعد توقيتًا مثاليًا لظهور العديد من الفيروسات والأمراض المعدية، التي يسهل انتقالها من شخص لآخر.

نصائح للحماية من الإصابة بالأمراض في الطقس البارد

ونظرًا لسهولة تعرض العديد من الأشخاص، للإصابة بالأمراض المرتبطة ببرودة الطقس، بما فيها الأنفلونزا، والفيروس المخلوي التنفسي، وغيرهم، قدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح للمواطنين، لتوخي الإصابة بالأمراض في درجات الحرارة المنخفضة، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

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وتتمثل النصائح الوقائية في الآتي:

1- تناول وجبات صحية.

2- شرب الماء والسوائل، خاصة قبل الخروج من المنزل في الطقس البارد.

3- ممارسة الحركة البدنية، خاصة في اليدين والقدمين.

4- ارتداء الملابس الثقيلة.

«الصحة» تحذر الأطفال وكبار السن من الطقس شديد البرودة

كما وجهت «الصحة» تحذيراتها مؤخرًا، لفئتي الأطفال وكبار السن بشأن الخروج من المنزل في الطقس شديد البرودة، وذلك لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة.

ونصحت وزارة الصحة والسكان، كبار السن والأطفال بعدم الخروج في درجات الحرارة المنخفضة، إلا للضرورة القصوى، مشددة على ضرورة الالتزام بجميع إجراءات الوقاية لتجنب الإصابة بالأمراض المختلفة.

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