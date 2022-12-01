طريقة عمل البسبوسة في المنزل.. الدقيق هيخليها ناعمة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص الأمهات على الاهتمام بصحة أهل منزلها، فتفضل إعداد الوجبات والحلويات عن شرائها من الخارج، وذلك لتكون أضمن في مكوناتها إلى جانب التأكد من صحة ما يتناولوه.

وفي السطور التالية، سوف نقدم لكي طريقة عمل البسبوسة في منزلك، بطريقة سهلة، على حسب وصف الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عمل البسبوسة في منزلك

لعمل البسبوسة في منزلك ستحتاجين إلى:

2 كوب من السميد

2 معلقة كبيرة من الدقيق

كوب من البن

نصف كوب سمن

2 معلقة كبيرة عسل جلوكوز

نصف معلقة صغيرة بيكينج باودر

نصف كوب سكر

القليل من الفول السوداني للتزيين

لعمل شربات البسبوسة ستحتاجين إلى:

2 كوب من السكر

2 كوب مياه

عصير ليمون

2 معلقه كبيرة سمن للوجه

طريقة تحضير البسبوسة

قبل تحضيرك للبسبوسة يجب عليكي إعداد الشربات الخاص بها، ففي إناء على النار ضعي كوبان السكر والمياه مع عصير الليمون، واتركيهما حتى يصبح المزيج ثقيل ولونه ذهبي.

وفي أثناء ترك الشربات على النار، أحضري وعاء «غويط»، وضيفي فيه السميد مع الدقيق وكوب اللبن والسمن مع عسل الجلوكوز والسكر والبيكينج باودر، وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسو معًا، ويكون لديك خليط متماسك، ولا تنسي وضع الدقيق؛ لأنه يعطي نعومة البسبوسه أثناء تذوقها.

ثم أحضري صينيه متوسطة الحجم، وادهنيها بالسمن، ثم ضيفي إليها خليط البسبوسة وزينيها بالسوداني من الأعلى، ثم ضعيها في الفرن الساخن مسبقًا لمدة 20 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي، وبعد خروج البسبوسة من الفرن ضيفي السمن على الوجه، ثم اسكبي عليه الشربات، وتقدم البسبوسة باردة.