أفكار جديدة للاحتفال برأس السنة في المنزل.. «زينة وأكلات مختلفة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

قبل نهاية العام وبداية عام جديد، تبدأ الأمهات في التجهيز لاحتفالات رأس السنة، وتتعدد ما بين زيارات الأهل وتجهيز المنزل، واختيار الحلوى التي يجرى تحضيرها مبكرا، والاستعداد بالهدايا لاستقبال أمنيات جديدة، وإدخال البهجة على قلوب الأطفال.

كيف تحتفلين بليلة رأس السنة في المنزل؟

ينتظر الكثير من الأطفال الاحتفال برأس السنة لمقابلة «سانتا»، وإطلاق الأمنيات وأخذ الهدايا، لذلك يمكن أن يكون أول الأفكار لاستقبال العام الجديد هو تحضير الهدايا لأطفالك، خاصة تلك الأشياء التي يتمنوا وجودها؛ إذ يتمنى الطفل في بعض الأحيان أن تكون هديته القرب منك أو التجمعات العائلية في ظل الانشغال بالتكنولوجيا، لذلك خصصي وقتا له منذ بداية العام المقبل، وفقا لموقع «Betterhomes».

حلويات الخبز

اخلطي مشروبك المفضل مع مكونات الكيك لتحضير وصفات جديدة لاستقبال حفلات رأس السنة، منها تحضير الكعك بطعم الفانيليا أو كيك بطعم الكوكاولا، وصفات الكب كيك المشبعة بالأطعمة المختلفة والمميزة، تجمعهم في ليالي الاحتفالات حولك، منها كيك الشوكولاتة وتجربة الكب كيك المغطى بالكراميل والشوكولاتة والمكسرات.

وعليك إعداد قومي حلويات السنة الجديدة في وقت مبكر، حتى يكون هناك وقت لتبريدها وتجميدها قبل بدء العد التنازلي، أو يمكن التفكير في الأشكال الخاصة بالكيك قبل بداية الاحتفال.

تحضير الألعاب الافتراضية

عادةً ما تكون ألعاب الحفلات الممتعة جزءًا مهما من احتفالاتنا بليلة رأس السنة الجديدة، وحتى إذا كانت عائلتك وأصدقائك يعيشون بعيدًا، فيمكنك اللعب معًا، إذا كنت تعيشين مع أطفالك بعيدا عن أصداقائهم، عليك إعداد ليلة لعبة افتراضية لطاقمك مع أسر أصدقاء أبنائك، من خلال ميتافيرس، وحددي وقتًا ومنصة افتراضية لكل شخص لتسجيل الدخول إليه.

إعداد عشاء ليلة رأس السنة

تتمثل إحدى مزايا التواجد في المنزل في ليلة رأس السنة الجديدة، في أنه يمكنك تخطي العشاء الغالي في المطعم وإعداد وجبتك الخاصة بدلا من ذلك مع الأسرة.

وإذا كنت تبحثين عن أفكار عشاء للاحتفال ادمجي تقاليد السنة الجديدة مع الماضية، وجمع عدة أفكار مختلفة؛ إذ يمكن إعداد عشاء صيني لذيذ، وتمثل المكرونة حياة طويلة، ويقال إن هناك فطائر تجلب الرخاء، والأفكار الأخرى للحظ الجيد هي الكلاسيكيات الجنوبية، مثل البازلاء أو الكرنب الأخضر.

اصنعي زينة رأس السنة الجديدة

يمكن أن تختلف زينة رأس السنة ولا تتمثل في شجرة كريسماس فقط؛ إذ بإمكانك ابتكار شيء جديد، مثل تعليق مجموعة من الأمنيات في الزينة المعلقة على الحائط، وجعل أطفالك يتتبعوها لتصل بهم إلى الهدايا، ويمكن أن تكون شجرة الكريسماس نفسها هي الهدية، المهم أن تكون شيئا مميزًا لا تنساه أسرتك.