تعرفي على لون الكحل المناسب لكي.. حسب لون عينك

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

وضع الكحل داخل العين واحد من أدوات الماكياج التي تبدو أساسية لفئات كثيرة من السيدات والفتيات، لأنه يمنح العيون مظهرًا جذابًا، إلى جانب إبراز لونها وجمالها الطبيعي، لهذا ترغب فئات عديدة من النساء في استخدامه بصورة كبيرة.

كيفية اختيار لون الكحل المناسب

لكن مع اختيار الكحل المناسب للون العين، قد تواجه بعض السيدات حيرة كبيرة عند الحصول على الأنسب لها، وفي السطور الآتية، نوضح كيفية اختيار الألوان المناسبة من هذا النوع من أدوات التجميل، حسب لون العين، وفق مجلة allure الأمريكية النسائية.

1- أصحاب العيون الزرقاء

يفضل لأصحاب العيون زرقاء اللون، اختيار الألوان ما بين النحاسي والذهبي، وذلك لأنهما يجعلان العين تبدو أكثر زرقة.

2- أصحاب العيون الخضراء

أما بالنسبة للسيدات من أصحاب العيون الخضراء، فإنه يمكن اختيار اللون البرونزي، أو الأحمر بدرجاته البسيطة، وكذلك الوردي الفاتح أيضًا.

3- أصحاب العيون البنية

يلقى أصحاب العيون بنية اللون انتشارًا واسعًا، ويمكن لهم اختيار اللون الأزرق الداكن، أو الأسود بطريقة بسيطة.

4- أصحاب العيون العسلية

وبالنسبة لأصحاب العيون العسلية، فإن الأفضل لهن هو اختيار اللون الأخضر بدرجاته ما بين الفاتحة والداكنة.

5- أصحاب العيون الرمادية

ويعد اللون الأزرق الفاتح هو الأفضل لأصحاب العيون من هذا اللون.