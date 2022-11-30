أغرب أزياء المشجعين في كأس العالم 2022.. جلابيب هولندية وملابس الحملة الفرنسية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

إطلالات غريبة داخل مدرجات الجماهير، شهدتها العديد من مباريات مونديال كأس العالم 2022، المقام خلال الفترة الحالية بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي سرعان ما تصدرت أحاديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وخطفت أغرب أزياء المشجعين في كأس العالم قطر 2022، العشرات من الأنظار نحوها، والتي نستعرض الأبرز منها خلال السطور الآتية.

أغرب أزياء المشجعين في كاس العالم قطر 2022

ويأتي من بين أغرب أزياء المشجعين في كاس العالم قطر 2022 الآتي:

1- مشجع سعودي في المدرجات

ظهر أحد المشجعيين السعوديين بالمدرجات في إحدى المباريات السابقة، وهو يرتدي باروكة فوق رأسه، جاء لون شعرها المستعار بلون علم المملكة العربية السعودية، باللونين الأخضر والأبيض، وقام بتلوين وجهه باللونين ذاتهم أيضًا.

2- جماهير هولندا بالعقال والجلابيب

وبإطلالة غريبة ومميزة من نوعها، ظهر عدد من المشجعين الهولنديين خلال دعم فريقهم الوطني، وهم مرتدين مجموعة من الجلابيب كإشارة للتراث العربي القطري، وكذلك وضعوا العقال العربي فوق رؤوسهم، وجاءت الجلابيب باللون البرتقالي نسبة لعلم بلادهم.

وظهر مشجع آخر مرتديًا قميصًا يحمل لون علم بلاده، مع نظارة كبيرة باللون ذاته، وحاملة الأعلام فوقها أيضًا.

3- جماهير باريس بأزياء الحملة الفرنسية

ويأتي من بين أغرب أزياء المشجعين في كاس العالم قطر 2022، ظهور عدد من مشجعي المنتخب الفرنسي، بأزياء استوحيت من ملابس الجنود بالحملة الفرنسية.

4- جماهير المنتخب السنغالي

وخطف أحد مشجعي الفريق الوطني السنغالي الأنظار نحوه، وذلك بعد أن ظهر وسط المدرجات وهو مزين جسده وكذلك وجهه بجميع الألوان الخاصة بعلم بلاده الرسمي، والتي جاءت بين الأحمر والأصفر والأخضر والأصفر.