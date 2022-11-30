التطعيم ضروري.. الصحة تكشف أعراض الإصابة بشلل الأطفال وطريقة الانتقال

القاهرة - سمر حسين - صحة

شلل الأطفال من الأمراض التي تحتاج لتوعية الآباء من خطورته بصفة مستمرة، إذ من الممكن أن يصيب عشرات الصغار في أعمارهم الأولى، وذلك من خلال إطلاق حملات التطعيم، والتي تبدأ من أول يوم حتى 6 أعوام.

وبشأن ذلك، قدمت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة من المعلومات التوعوية الخاصة بشلل الأطفال.

كيف يحدث مرض شلل الأطفال؟

وبحسب ما كشفت عنه وزارة الصحة، تتمثل طريقة الإصابة بشلل الأطفال، من خلال تناول الطعام الملوث بالفيروس المسبب له، إذ يدخل الفيروس إلى جسم الطفل، ويتكاثر بداخل الجهاز الهضمي ثم يصيب الجهاز العصبي.

وأوضحت أن الإصابة بشلل الأطفال تجرى دون ملاحظة ذلك، ومن الممكن أن يكون للإصابة بعض الأعراض.

وتتمثل أعراض الإصابة بشلل الأطفال، في التالي:

1- البرد

2- الإسهال

3- القيء

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابة بشلل الأطفال تؤثر على الحركة، وتسبب إعاقة عن طريق الشلل الرخو الحاد، والتي تلازم الطفل مدى الحياة.