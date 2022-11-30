طريقة تحضير سلطة المكرونة.. أكلة سهلة ومذاق شهي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد المكرونة من الأكلات التي يحبها الجميع، لمذاقها الشهي وأكلة سريعة يحبها الأطفال، وتحتار ربات المنزل في طريقة عملها لأولادها، لذلك نقدم لكِ من خلال «هُن» طريقة عمل سلطة المكرونة بأسهل الوصفات لتحضيرها لأولادك على خُطى الشيف عمر إسماعيل.

طريقة عمل سلطة المكرونة

- المقادير:

- 150 جرام صدور دجاج «حسب الحاجة».

- ثلاثة أكواب مكرونة فيونكة أو حسب الحاجة.

- طماطم شيري.

- خس.

- خيار مكعبات.

- بصل أحمر مكعبات.

- ذرة حلوى.

- زيتون مخلي.

- كوب زبادي.

- أفوكادو.

- ملعقة صغيرة كاري.

- ملعقة صغيرة ثوم بودر.

- ملعقة صغيرة بصل بودر.

- نصف ليمونة.

- كزبرة خضراء.

- ملعقة صغيرة نعناع مجفف.

- ملعقتان من الماء.

- خيار مخلل صغير مفروم.

- طريقة التحضير:

- اسلقي المكرونة والدجاج.

- ضيفي كل المكونات في طبق وقلبي جيدًا.

- اخلطي الأفوكادو والزبادي والخيار المخلل والنعناع في الخلاط أو بيدك حسب القوام الذي تحتاجينه.

- ضيفي التوابل من الثوم والبصل والليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود واخلطيهم ثانية.

- قلبي كل المكونات حتى تتجانس وقدميها لأولادك بالهناء والشفاء.

طريقة تحضير أخرى لسلطة المكرونة

- مقادير سلطة المكرونة:

- مكرونة حسب الحاجة.

- خس.

- جزر.

- ¼ كوب ذرة.

- عصير ليمون.

- ملح «حسب الرغبة».

- ‏كوب زبادي.

- 5 ملاعق كبيرة مايونيز.

- ثوم مهروس.

- ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

- اسلقي المكرونة وصفيها ثم انقليها إلى وعاء السلطة.

- اغسلي الخس والجزر والخس وقشريهم.

- ضيفي المكونات إلى المكرونة.

- حضري الصلصة واخلطي المايونيز والزبادي مع الثوم وعصير الليمون.

- قلبي السلطة حتى تتجانس مكوناتها.

- اسكبي المكونات على المكرونة وقلبي المكونات جيدًا وقدميها لأولادك.