دراسة تحذر: سماع الموسيقى بمستوى صوت غير آمن يؤدي إلى الصم

القاهرة - سمر حسين - صحة

أظهرت دراسة حديثة، أجراها باحثون في بريطانيا على 19 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين الـ19 و34 عاما، أن سماع الموسيقى بمستوى صوت غير آمن يؤدي إلى فقدان السمع، بحسب ما نشر على موقع «DW».

وأوضحت مؤلفة الدراسة، لورين ديلارد، أن 24% من الشباب كان تعرضهم للصوت العالي عن طريق أجهزة الهواتف والكمبيوتر، و48% من بين سن 12 و34 عامًا كان تعرضهم للصوت العالي والضوضاء في الحفلات الصاخبة.

خطر الإصابة بمشكلات السمع

وقدرت الدراسة أن أكثر من مليار شخص معرضون لخطر الإصابة بمشكلات في السمع لديهم، وأن متوسط استخدامهم لسماعات الرأس 6 ساعات أسبوعيًا، وأيضًا متوسط الضوضاء الصاخبة بمستوى صوتي بين 104 لـ122 ديسيبل، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية التعرض لتلك الضوضاء يجب أن لا تتجاوز الربع ساعة أسبوعيًا.

وأشارت الدراسة إلى أنه يجب على كل شاب الحفاظ على حاسة السمع لديه وعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة بطريقة غير صحيحة، حتى لا يلحق بهم أي ضرر من مشكلات ضعف السمع أو فقدانه مع الوقت.

ومن جهته، أكدت دنيا عبد الجواد، أستاذ مساعد طب المخ والأعصاب جامعة عين شمس، أن الضوضاء التي نتعرض لها من الأصوات الصاخبة وسماع الموسيقى من خلال سماعات الأذن بطريقة غير آمنة تؤدي إلى الضرر، وتؤثر على العصب السابع الذي يؤدي إلى تلف الأذن والإصابة بالصم.