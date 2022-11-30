طريقة عمل البان كيك في المنزل بخطوات سهلة.. حلوى لذيذة للأطفال

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الأمهات يوميًا على وصفات خفيفة وسريعة لعمل حلويات لأطفالها، سواء لتكون ضمن محتويات الـ«لانش بوكس»، أو لتناول الحلويات أثناء مشاهدة برامج الأطفال أو الشيفات على مختلف القنوات والمواقع، بما أن الأمهات تبحث عن كل ما هو جديد وسهل لعملة داخل مطبخها، إليكٍ طريقة عمل البان كيك في منزلك بطريقة سهلة على حسب الشيف علاء الشربيني.

مقادير عمل البان كيك بمنزلك

لعمل البان كيك في منزلك ستحتاجين إلى: كوب دقيق متعدد الاستخدام.

كوب من اللبن.

2 بيضة معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقه صغيرة بيكينج باودر.

معلقة صغيره زبدة.

معلقة كبيرة من السكر.

طريقة تحضير البان كيك بمنزلك

لتحضير البان كيك، احضري وعاء كبير وضعي فيه البيضتين والفانيليا ثم أخفقيهم جيدًا بالمضرب.

ضيقي عليهم اللبن مع الاستمرار بالخفق.

ضيفي الدقيق بالتدريج وبعدها البيكينج باودر والزبدة والسكر.

استمري بالخفق حتى يصبح الخليط لديك ثقيل القوام.

بعد الانتهاء توضع في الثلاجه لتهدأ.

بعد أن يهدأ الخليط قومي يإحضار مقلاة وضعيها على النار لتسخن.

ادهني المقلاة بالزبدة أو الزيت وفي منتصففها ضعي كمية مناسبة من الخليط عليها وأتركيها لمدة دقيقتان حتى يظهر القليل من الفقاقيع على سطح الخليط وتتماسك.

بعد ذلك قلبيها على الجانب الآخر لبضع ثواني لتصبح لتأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك تصبح البان كيك جاهزة للتقديم.

ثم أدهني المقلاة مرة أخرى وكرري الخطوات السابقة لعمل المزيد من قطع البان كيك.

بعد الانتهاء من عمل البان كيك يمكنك تزينها بوضع القشطة أو الشوكولاته أو المربى عليها، لصنع طبقات من البان كيك.

يمكن تقطعيها إلى 4 قطع لتصبح جاهزة للتقديم، ويمكن أيضًا إضافة الموز بين الطبقات لتكون بطعم الذ، ك تزيينها بوضع العسل عليها أو الشوكولاته أو الكرز.