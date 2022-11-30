6 إكسسوارات شتوية لأناقتك وجمالك.. أبرزها النظارة الشمسية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بدأت أجواء تهل علينا، وفي هذا الفصل، تحرص كل امرأه على الاهتمام بأناقتها، سواء باختيارها قطع ملابسها الشتوية، أو ارتداء الإكسسوارات التي تساعدها على الشعور بالدفء، وفي السطور القادمة سنقدم لكي أبرز 6 من الإكسسوارات التي تساعد على الحفاظ على دفئك وتزيد من أناقتك وجمالك، بحسب ما نشر على موقع «vanityfair».

ارتداء القفازات

تعد القفازات الشتوية المصنوعة من الصوف، أبرز إكسسوار شتوي يمكن اقتنائه، كما يعد من أبسطهم كما أن القفازات السوداء تكون الأساسية دائمًا لا يمكن الاستغناء عنها، وخاصة الجلد المبطن.

القبعة الشتوية

قبعة الشتاء، هي الأكثر تنوعًا بين إكسسوارات الشتاء، فتحافظ على رأسك دافئة، إلى جانب أنها قطعة بسيطه يمكن ارتدائها في أي وقت، ويعد اللون الكشمير والرمادي الأكثر انتشارًا.

الجوارب الشتوية

يجهل البعض أهمية الجوارب الشتوية المصنوعة من الصوف، فهي تعد من إحدى الإكسسوارات التي تعمل على تدفئة القدمين في الأجواء الباردة، كما أنها تتميز بألوانها الجذابة.

الحقائب الصغيرة «كروس»

يصعب ارتداء حقيبة مع الملابس الشتوية الثقيلة، مما تجعل هناك صعوبة في الوصول إلى ما نقتنيه داخل الحقيبة، فتعمل الحقائب الـ«كروس»، على تسهيل الوصول إلى أغراضك بسهولة.

النظارات الشمسية

لا يقتصر استخدام النظارات الشمسية، على فصل الصيف، لانعكاس ضوء الشمس فقط، بل يمكن ارتدائها لتعطي مظهرا جماليا عند التعرض لضوء الشمس الخفيف الممزوج بالأجوء المثلجة.

الوشاح

يعد الوشاح من أقدم الإكسسوارات التي يستخدمها السيدات، فهي تعمل على تدفئة الرقبة إلى جانب ألوانها الدافئة التي تعطي الشعور بالراحة.