4 علامات تنذر بإصابة طفلك بمرض السكري.. تعاملي معها وقت الاكتشاف

القاهرة - سمر حسين - ماما

هناك علامات بسيطة من الممكن أن تنذر بإصابة طفلك بمرض السكر، لذلك يجب على المهات الانتباه لها، وإجراء الفحوصات السريعة للطفل حال ظهور تلك العلامات، من بينها ضعف النمو، الكسل، العطش الشديد وفقدان الوزن.

وتحدث الدكتور إسلام الشواف، استشاري الباطنة والغدد الصماء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «جروب الماميز»، عن أسباب إصابة الأطفال بمرض السكري، وطرق للأمهات للتعامل السليم مع الأطفال المصابين به، قائلا: «مرض السكري يتكون من نوعين الأول والثاني وأنواع أخرى، هو ينقسم إلى مناعة من الأنسولين وهو الذي يأتي إلى المصابين من النوع الثاني والذي يصيب الكبار، ونقص الأنسولين وهو النوع الأول الذي يصيب الأطفال، ويكون فيه خلايا وأجسام مضادة تكون معطلة والإصابة بالسكري».

أسباب الاصابة بمرض السكري

وعن أسباب الاصابة بمرض السكري، قال استشاري الباطنة والغدد الصماء، إن العامل والجزء الوراثي واحد من أكثر الأسباب: «على عكس المتعارف عليه في النوع الثاني أو السكري الخاص بالكبار وليس سكر الأطفال وهناك عوامل أخرى من بينها السمنة المفرطة إذ تعمل الخلايا الدهنية على مقاومة الأنسولين الشديدة وبالتالي تعرض للإصابة بالسكري وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر والأشخاص الذين لا يفضلون الحركة بشكل كبير ولا يقومون بممارسة الرياضة ما تجعل الجسم لا يقوم بالحرق المنتظم وتزيد من التراكمات التي تعرض للإصابة بالسكري».

طرق اكتشاف الإصابة بالسكري عند الأطفال

وعن كيفية اكتشاف الإصابة بمرض السكري قال الدكتور إسلام الشواف: «من الأشياء التي تلاحظ وتسبب الاكتشاف بالإصابة بمرض السكري هو ضعف النمو عند الأطفال خاصة في فترة النمو والتي تؤثر على اضطراب النمو وضعفه سواء العقلي والجسدي، بخلاف الكسل والخمول عند الطفل وظهور رائحة في الفم تشبه الأسيتون، مع العطش الشديد وفقدان الوزن الشديد والتهابات متكررة في أماكن متفرقة من الجسم، وفهي هذه الحالة يجب اللجوء إلى الفواكه التي تحتوي على كميات قليلة من السكر لمحاولة تقليل نهم الأطفال وحبهم الزائد للسكريات مثل العنب والتين والبلح، والتفاح والموز».