هل المشي في أواخر شهور الحمل يسهل عملية الولادة؟.. استشاري نساء يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الفتيات والسيدات، يعيشن في قلق وخوف شديد منذ معرفة نبأ الحمل وانتظار المولود، لتبدأ كل سيدة في إعداد العدة والبحث عن الطرق التي تساعدها على التعامل مع الوضع الجديد بطريقة عملية لا تؤثر على صحتها أو صحة الجنين، والتثقيف من خلال القراءة واخذ خبرات الأمهات السابقات.

وأجاب الدكتور أحمد عبدالمجيد، استشاري النساء والتوليد، على تساؤل هل المشي في أواخر شهور الحمل يسهل عملية الولادة؟، كما قدم نصائح للسيدات الحوامل في بداية فترة الحمل والشهور الأولى، خلال استضافته في برنامج «جروب الماميز»، قائلا: «هناك أسطورة متعارف عليها بين السيدات منذ بداية الحمل وهي النوم على الظهر وعدم القيام بأي مجهود بدني خاصة أول 3 أشهر وهو ليس معتاد عليه ولكن مع أول حمل وأول فرحة تجدي أم العروسة ينتابها شعور بالخوف الشديد على الابنة والجنين كونها تجربة جديدة».

نصائح للسيدات خلال فترة الحمل

«بعد أول حمل الأم بتطمن وبتكون خبرتها أكثر من الأول وكل حمل وله ظروفه»، عبارة استكمل بها استشاري النساء والتوليد، الحديث عن النصائح للسيدات الحوامل خلال فترة الحمل، مضيفا: «هناك حالات يمكن أن تقوم السيدة بأعمال خفيفة وأخرى نحذرها ويُطلب منها الراحة التامة، مفيش حالة زي بعضها، ولكن الراحة التامة غير مطلوبة في أغلب الوقت بطريقة خفيفة غير مرهقة».

المشي والرياضة يسهلان من الولادة الطبيعية

كما حدد طرق التعامل في الأشهر الأخيرة من الحمل، قائلا: «في الشهور الأخيرة من السابع إلى التاسع يجب على الأم ممارسة الرياضة بصفة دائمة بدون إرهاق من المشي وممارسة بعض التمارين بشرط أن تكون الحالة الصحية للسيدة تسمح بهذا، مينفعش أم قامت بالولادة القيصرية 3 أو 4 مرات وعاملة حقن مجهري وحامل في توأم تتمشى بشكل كبير، ولكن في العادي يسمح به كونه يؤدي للولادة الطبيعية».