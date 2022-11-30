طبيب نفسي يوضح طرق التعامل مع الطفل العصبي: «سيبيه يطلع اللي جواه»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تلاحظ بعض الأمهات، التصرفات العصبية والسلوك العدواني، على طفلها مما يجعلها في حيرة من امرها، وتتساءل بعضهن عن كيفية التعامل معه بشكل صحيح، خاصة إذا كانت العصبية وراثية او ناتجة عن البيئة والتربية.

وأجاب الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الطب النفسي للأطفال، عن تساؤل كيف تتعاملين مع طفلك العصبي؟، وذلك عبر «هن».

كيفية التعامل مع الطفل العنيد والعصبي

وقال «عيد»، إنه لعصبية طفلك أسباب عديدة ويكون أبرزها التعامل معه بالعنف، وإن تلك العصبية متمثلة في 40% من الجينات المتوارثة ويكون الباقي ناتج عن التأثر من البيئة والتربية، مضيفا أنه يجب أن يعبر الطفل عما بداخله: «سيبيه يطلع اللي جواه»

وأضافت مدربة التربية الإيجابية للأباء، سارة سيف، أنه ييجب على الآباء والأمهات، السيطرة على أنفسهم ومحاولة تغيير أسلوبهم المتبع في تربية أولادهم، لأن تصرفات أطفالهم تدل على معاملاتهم الخاطئة مع أطفالهم.

خطوات للتعامل مع الطفل العصبي

ونصحت مدربة التربية الإيجابية، بتجنب تعنيف طفلك عند غضبه وانفعاله، كما أنه من الأفضل سؤاله «أيه اللي خلاك توصل لكده» لفهم سبب انفعاله، ولتفريغ غضبه الداخلي والتعبير عن مشاعره، ثم ملئها بالاحتواء والاطمئنان، وتوجيهه للسلوك الصحيح لتحسين سلوكه والتركيز على إمداده بالحب.

كما نصحت باتباع اللغة الصحيحة، في التعامل مع الطفل، التي تعبر عن مشاعره بشكل صحيح، كما يجب على الأم أن تحرص على حماية طفلها من تعرضه للإجهاد والمثيرات العصبية التي تعمل على شعوره بالغضب، ويجب على الأباء تجنب التعامل مع أطفالهم في رد الفعل مع الطفل على حسب مزاجهم، لآنه سيعطي لهم الشعور بالغضب والتساؤل لماذا يحدث هذا.

من جانبه قال موقع «pathways»، إنه عند إخبار الطفل بما يجب فعله أو قوله عند شعورة بالتعصب، لن يتمكن من حل مشكلتهم أبدًا ولا يجعلهم قادرين حتى على حلها، لكن يجب عليك تركهم للتعامل مع مشكلاتهم لإيجاد حلًا لها بمفرده، للتعلم كيف يتعامل بنفسه مع الآخرين عندما يكون متعصب.