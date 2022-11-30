لا تحرمي طفلك منها.. الصحة تكشف عن فوائد الرضاعة الطبيعية

القاهرة - سمر حسين - ماما

الرضاعة الطبيعية من الأمور المهمة الأساسية، التي يحتاجها كل طفل رضيع في مراحل عمره الأولى، حيث أنها تشكل أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة الصغير، فضلًا عن مده بالعناصر الغذائية اللازمة لبناء جسمه وتقوية جهازه المناعي.

أهمية لبن الأم للطفل

ونظرًا لأهمية ما يشكله حصول الرضيع على لبن أمه، كشفت وزراة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن مدى تأثير حصول الصغار على الرضاعة الطبيعية بصورة منتظمة، خاصة خلال مراحل أعمارهم الأولى.

وتتمثل أهمية حصول الطفل الرضيع على لبن أمه في الآتي:

1- المساهمة في تكوين التنمية الحسية والمعرفية لدى الطفل.

2- حماية الرضيع من التعرض للأمراض المزمنة والمعدية.

3- كما يساهم الاقتصار لحصول الطفل على الرضاعة الطبيعية، في الحد من وفيات الرضع الناجمة عن أمراض الطفولة الشائعة، التي من بينها، الالتهاب الرئوي، والإسهال.

4- مساعدة الرضيع على الشفاء من الأمراض بسرعة.

فوائد الرضاعة الطبيعية للأم

أما عن فوائد الرضاعة الطبيعية للأم، فقد كشف الدكتور مينا خليل، أخصائي العلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية، عن أن الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر إصابة الأم بسرطان الثدي، إلى جانب تخفيفها من احتمالية إصابتها باكتئاب ما بعد الولادة.