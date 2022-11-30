تعرفي على أهمية تناول طفلك للبرتقال.. «يساعد على التخلص من حمى خطيرة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعد هذه الأيام موسم ظهور البرتقال الذي ظهر انتشاره في الأسواق بشكل ملحوظ، كما أنه يعتبر الفاكهة المفضلة لأغلبنا وذلك لاحتوائه على المصادر الغذائية والفيتامينات المفيدة للجسم ومن أشهرها فيتامين سي، فتناول الأطفال للبرتقال مفيد جدًا لصحتهم، وذلك حسبما أوضحته خبيرة التغذية، مروة شعير.

أهمية تناول البرتقال للأطفال

تتعدد أهمية تناول البرتقال للأطفال لفوائده، حيث يساعد غناؤه بفيتامين سي بنسبة كبيرة على تقوية الجهاز المناعي لحمايتهم من نزلات البرد والنزلات المعوية والفيروسات المختلفة، وخاصة في فصل الشتاء، كما أن تناول البرتقال يحمي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

يعد البرتقال مصدرا غنيا جدًا للألياف فيحمي الأطفال من مشكلة الإمساك التي تعد من أبرز المشاكل التي يتعرض لها الأطفال، ويجعل عملية الإخراج لديهم سهلة.

وللأطفال أصحاب الوزن الزائد، يكون تناول البرتقال لهم كمادة طبيعية مشبعة، ما يساعدهم على خسارة الوزن في حالة اتباعهم نظاما غذائيا لفقدانه.

وحسب ما نشر على موقع «parenting firstcry» فإن تناول البرتقال يعمل على تقوية العظام، وذلك لغنائه بالمعادن والأملاح التي يحتويها، فهي تعد مكملا غذائيا رائعا، فيساعد البرتقال على منع الإصابة بالكساح وضعف العظام.

يعد البرتقال الخيار الأفضل في المساعدة على التخلص من حمى التيفوئيد، التي تدمر القوة الهضمية لطفلك، بالإضافة إلى تسببها في الآلام الشديدة في البطن والسعال والصداع والحمى، ويفضل شرب عصير البرتقال بدلًا من تناوله، وذلك لأن المعدة لا تهضم سوى السوائل.