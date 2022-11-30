«سوكة» و«حماصة» من بينهم.. أطفال مشاهير لفتوا أنظار الجمهور بملامحهم في الكبر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من مرور أعوام طويلة على ظهورهم الأول والأخير أمام الشاشات، إلا أن ملامحهم ظلت محفورة في أذهان المشاهدين، فمنهم من شارك بالغناء في برامج منافسة شهيرة، ومنهم من ظهر بأفلام سينمائية أو حملات إعلانية، لكنهم وبعد عودتهم مرة أخرى للظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، صدموا نشطاءها بملامحهم التي تبدلت بشكل كبير.

أطفال صدموا الجمهور بملامحهم في الكبر

وكانت شهدت الآونة الأخيرة عودة مرة أخرى لبعض الوجوه عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي عرفتها الجماهير في طفولتها، لتشكل عودتهم صدمة ومفاجآة في كل نفس رأتها من جديد، والتي نستعرض أبرز النماذج منها في السطور الآتية.

1- «حماصة» بطل فيلم «عسل أسود»

عبد الله رمضان الذي جسد دور الطفل «حماصة» في فيلم «عسل أسود»، عاود للظهور من جديد مؤخرًا، بعد مرور 12 عامًا من ظهوره الأول، وذلك بعدما نشر الفنان إدوارد صورة جمعته بالأول، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وأرفق عليها تعليقًا: «عبدالله اللي كان عامل حماصة أخويا الصغير في فيلم عسل أسود أول ظهور ليه بعد ما كبر».

2- الطفلة «سوكة» في فيلم «أبو علي»

وفي مشهد خطف الأضواء، عاودت الشابة سارة عبد القادرة، الشهيرة بدور «الطفلة سوكا» في فيلم «أبو علي»، الظهور مرة أخرى، خلال الشهر الماضي، وذلك باستضافتها في لقاء إعلامي، إذ بدت بملامح بسيطة وهي مرتدية الحجاب، وكشفت خلال اللقاء عن سنوات اختفائها وكواليس دورها في الفيلم الشهير.

3- أمير عموري طفل «ذا فويس كيدز»

وليلة أمس، احتفل الفنان أمير عموري، نجم برنامج المسابقات الأشهر في الوطن العربي «ذا فويس كيدز»، بحفل زفافه، وهو ما جاء بشكل صادم للجماهير حيث تغيرت ملامحه سريعًا، حيث شارك متابعيه عدد من صور زفافه عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام»، ووجه خلالها رسالة رومانسية لعروسته، قال خلالها: «رزقني الله بِك.. وأيقنت أنكِ أجمل أرزاقي، ما في مبروك يا حبايبي».

4- صاحبة أشهر حملة إعلانية للفتيات

وخلال الشهر الماضي، فاجئت الشابة «مي صالح» صاحبة أشهر حملة إعلانية للفتيات، والتي كانت بعنوان «لا لختان البنات.. لا للزواج المُبكر.. لا لزواج القاصرات»، نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة لها، كشفت خلالها عن شخصيتها وأنها كانت الطفلة التي قدمت بطولة الحملة الشهيرة.