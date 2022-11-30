حلول ذكية للتغلب عل مشكلة عناد الأطفال في الأكل.. جددي وهتلاحظي الفرق

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحدثت الدكتورة باكينام الحفناوي، استشاري التربية الحديثة للوالدين، عن حلول ذكية للتغلب على مشكلة عناد الأطفال في تناول الطعام، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، إذ تقول: «معظم الأطفال لا يتناولون الخضراوات والفواكه الصحية، ويكون هناك عند كبير في تناول الطعام لذا يتطلب على الأم التعامل بفطنة وذكاء في تلك الحالة واتباع النصائح الهامة من بينها وزن الطفل في البداية لمعرفة طبيعة جسده ووزنه، الصحة ليست بالكيلو، وفي حالة سوء الوزن هذا يعني أن هناك مشاكل عضوية تحتاج للعلاج، هناك أطفال يمكن أن يُعرض عليهم الطعام أكثر من 30 مرة ويلقى رفض كبير وفي نهاية الأمر يوافق على الطعام والعكس صحيح».

حيل تجعل الأطفال يرغبون في تناول الطعام

«واحدة واحدة من غير ضغط والأطفال هتاكل»، عبارة واصلت من خلالها الدكتورة باكينام الحفناوي، الحديث عن طرق وحيل لجعل الأطفال يتناولون الأطعمة الصحية، مضيفة: «كل الأمهات تعاني من ضغوطات في طريقة تناول الأطفال للطعام الصحي وهنا يتطلب على الأم الاقلاع عن تناول الطعام غير الصحي والسريع، لابد من الابتعاد عن المقليات والحلويات الزائدة عن الحد، في ميكسات حادق مع حلو يمكن إعدادها للأطفال مثل السبانخ بالتفاح والموز والبنجر يمكن إضافته مع التفاح ايضا».

حيل لإخفاء الأطعمة

«كبدة الفراخ يمكن وضعها داخل البطاطا لإخفاء طعمها»، عبارة واصلت من خلالها الدكتورة باكينام الحفناوي، وضع روشتة وأطعمة تساهم في جعل الأطفال يرغبون في تناول الطعام، مضيفة: «في بعض الدول يتناولون البطاطا على إنها طعام دسم ووجبة غنية لا تقتصر على كونها حلوى فقط، يمكن عمل ميكسات تجعلهم يقتنعون في تناول الطعام، الخضار يحتوي على ألياف وفيتامينات وهو يمكن الحصول عليه بطرق أخرى، من خلال بشرها على البرجر والبشاميل وصلصة المكرونة من خلال بشر فلفل الألوان عليها والتي تحتوي على فيتامين سي».