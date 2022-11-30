طريقة وضع كريم الأساس والكونسيلر معا.. وخدعة للحصول على بشرة أكثر إشراقا

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تؤدي كل أداة في المكياج أدوار متعددة ويوجد العديد من مستحضرات التجميل التي تعمل على نضارة البشرة، وكريم الأساس والكونسيلر يعدوا خافيين للعيوب لإطلالة أكثر تميزًا، ولا تعرف كل السيدات طريقة استخدامهم وكيف تدمجهم معًا، لذلك نقدم لكن من خلال «هُن» طريقة وضع كريم الأساس والكونسيلر وخدعة كريم الأساس والكونسيلر للحصول على بشرة أكثر إشراقًا وطبيعية.

طريقة وضع كريم الأساس والكونسيلر

وبحسب موقع «Stylecraze» يجب أن يكون الكونسيلر وكريم الأساس مناسبين للوجه أي يجب ألا يكونوا أفتح بأكثر من درجة أو درجتين من لون بشرتك الطبيعي لتجنب ظهور الهالات البيضاء في الوجه، ويجب أن تضعي الكونسيلرعلى طبقة من كريم الأساس إذ أنه الأفضل لإخفاء البقع، وعدد خطوات وضع كريم الأساس والكونسيلر في التالي:

- اغسلي يديك بالماء الدافئ والصابون قبل التعامل مع أدوات المكياج أو لمس وجهك فالأيدي المتسخة تنقل البكتيريا إلى وجهك.

- رطبي وجهك فذلك سيحمي بشرتك ويجعل المكياج يبدو أكثر طبيعية.

- ضعي كريم الأساس فوق المرطب هذا مفيد للأشخاص ذوي البشرة الدهنية ولأي بشرة لإنشاء قاعدة ناعمة لكريم الأساس والحفاظ على ثبات الكريم.

- وزعي نقاط صغيرة من الكريم على الأماكن التي ترغبين في تغطيتها

- امسحي النقاط بإسفنجة أو باستخدام إصبعك لبناء قاعدة متساوية.

- يمكنكِ مزج كمية نصف الكمية المطلوبة من كريم الأساس الخاص بك حتى تحصلين على تغطية متوسطة.

- قومي باستخدام فرشاة المكياج لفرد الكونسيلر لتغطية الشوائب الزائدة.

خدعة كريم الأساس والكونسيلر

إليك أفضل طريقة لتطبيق كريم الأساس والكونسيلر للحصول على مظهر بشرة طبيعية مشرقة بدون مكياج هي:

- وضع طبقة خفيفة من الكونسيلر لتلوين البشرة.

- استخدمي كمية أكبر من كريم الأساس.

- استخدمي القليل فقط من الكونسيلر تحت عينيك لتغطية أي عيوب.

- امزجي بأصابعك أولاً ثم قومي باستخدام إسفنجة لتحت العين.

- إذا كنتِ تريدين المزيد من التغطية استخدمي المزيد من كريم الأساس في وجهك من عند بداية الجبهة من فوق.

- ضعي أحمر الخدود فوق من عظام الوجه فذلك قد يعمل على رفع وجهك نحو الأعلى.

- امزجي بأطراف أصابعك وانتهي باستخدام إسفنجة لتوزيع الكريم بشكل مثالي.