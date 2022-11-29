3 نصائح لتنظيف ألعاب الأطفال بسهولة.. حالة واحدة تجعلها ناقلة للبكتيريا

القاهرة - سمر حسين - ماما

الألعاب واحدة من المواد الأساسية التي يعتمد عليها الأطفال بمراحلهم العمرية المختلفة، إذ التسلية في المقام الأول، والتي عادة ما تتواجد بأعداد كبيرة وأشكال مختلفة داخل المنزل، ومن ثم تتعرض للاتساخ والملوثات المختلفة بكل سهولة.

طرق صحيحة لغسل ألعاب الأطفال

ومع الاستخدام المستمر للألعاب في متناول أيدي الصغار، تحرص الأمهات على تنظيفها من حين لآخر، وذلك لضمان حمل الأطفال لها بشكل آمن دون التعرض لأي عدوات أو إصابات مرضية، لكن قد تغفل بعض السيدات عن كيفية تنظيف ألعاب صغارها بصورة صحيحة حتى لا تتعرض للتلف.

وفي السطور الآتية، نستعرض أبرز النصائح لربات البيوت، للتعرف على كيفية غسل وتنظيف ألعاب الأطفال بأنواعها المختلفة بصورة صحيحة دون أن تتعرض للتلف، وذلك نقلًا عن موقع verywellfamily العالمي.

1- تنظيف الألعاب البلاستيكية

يوصى تلك الأنواع من الألعاب في حمام مائي مع وضع منتج التنظيف من أجل نقعها جيدًا، لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، ومن ثم تترك تجف في الهواء، وفي الخطوة النهائية اشطفيها بالماء، وامسحيها بمنشفة جافة.

2- الألعاب الخاصة بوقت الاستحمام

يحرص الأطفال على استخدام تلك الألعاب عند وقت الاستحمام، إذ تصنع خصيصًا لإمكانية وضعها داخل الماء دون أن تتعرض للتلف، وتشتهر تلك الألعاب بسرعة جفافها لأنها تتعرض باستمرار للماء.

وعند تنظيفها تأكدي من ملء المناطق المجوفة بها بمحلول التنظيف الخاص بك، والسماح لها بالنقع، وبمجرد الانتهاء من النقع، اشطفيها جيدًا بالماء الفاتر.

3- الألعاب القطنية

أما عند غسل الألعاب المصممة من القطن كالدباديب وغيرها من النماذج المحشوة به، يمكنك وضعها داخل الغسالة وغسلها بشكل عادي.

ما يجب مراعاته عند تنظيف ألعاب الأطفال

1- لا تضعي أي شيء في الغسالة يحتوي على بطارية.

2- انتبهي بشكل خاص لألعاب الاستحمام، والتي غالبًا ما تحتوي على ثقوب في الأسفل، حيث أنه من المهم التخلص من الماء بعد كل استخدام حتى يجف تمامًا قبل غمره مرة أخرى في الحوض، فخلاف ذلك، يمكن أن تصبح هذه الألعاب مادة خصبة لنمو البكتيريا.

3- تأكدي من شطف الألعاب سريعًا بعد الاستخدام قبل وضعها في كيس شبكي للجفاف.