الخروج للضرورة.. الصحة تحذر الأطفال وكبار السن من الطقس شديد البرودة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تقلبات جوية مضطربة تشهدها البلاد خلال الفترة الراهنة، وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد استقبال فصل الشتاء، إذ تتسبب في ظهور العديد من الأمراض والفيروسات مثل الفيروس المخلوي التنفسي الذي ظهر أخيرا وانتشر بشكل كبير بين الأطفال.

الصحة تحذر الأطفال وكبار السن من الخروج من المنازل

وبالتزامن مع عدم استقرار حالة الطقس، والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل، وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية تحذيراتها بشأن الخروج من المنزل في الأيام شديدة البرودة خلال فصل الشتاء.

وبشكل خاص وجهت وزارة الصحة والسكان تحذيراتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للأطفال وكبار السن، بشأن عدم الخروج من المنزل في أيام شديدة البرودة، إلا للضرورة القصوى، مشددة على ضرورة الالتزام بجميع إجراءات الوقاية لتجنب الإصابة بالأمراض المختلفة.

نصائح لتجنب تأثير المنخفض الجوي على صحة الأطفال والكبار

وحذرت هيئة الأرصاد المصرية من قدوم منخفض السودان إلى مصر خلال الساعات الماضية، إذ أكدت أن البلاد ستتأثر بدءا من غد بكتل هوائية قادمة من الصحراء، تتسبب في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، إذ تصل العظمى على القاهرة 23 درجة.

وبدوره قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، مجموعة من النصائح، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، وذلك لتقوية جهاز المناعة لمقاومة الأمراض والفيروسات، إذ قال خلال منشور له:«أرجو من حضراتكم العمل على تقوية الجهاز المناعي هذه الأيام لمقاومة الأمراض المعدية المختلفة».