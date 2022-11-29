5 طرق فعالة للتخلص من الرائحة الكريهة بحوض المطبخ.. «مترميش قشر الليمون»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عند غسل العديد من الأدوات والأطباق بحوض المطبخ، عادة ما تلتصق الشحوم وجزيئات الطعام المختلفة وغيرها من المواد الأخرى بمنقطة التصريف الخاصة به «البالوعة»، ما قد يسبب ظهور روائح كريهة بداخله والتي يصعب التخلص منها في بعض الأحيان.

طرق للتخلص من الرائحة الكريهة بحوض المطبخ

ومع معاناة العديد من ربات البيوت من هذه الأزمة، إلا أن هناك عددًا من الحلول الفعالة التي تساهم في التخلص من الروائح الكريهة بحوض المطبخ، والتي نستعرض أبرزها نقلًا عن موقع rubensteinsupply العالمي.

1. الماء الساخن وصابون الأطباق

ابدأي بترك الحوض مملوء بالماء الساخن والصابون الخاص بالأطباق، ومن ثم اتركي الماء الساخن يتخزن داخل الحوض ويتفاعل مع الصابون لفترة بسيطة، وفيما بعد اشطفي الحوض بالماء الفاتر.

2. مكعبات الثلج والملح الخشن مع قشر الليمون

إذا استمرت الرائحة الكريهة في الظهور، فإن الخطوة التالية هي التأكد من أن شفرات التخلص من الطعام نظيفة وخالية من جزيئات الطعام العالقة، وهنا يفضل خلط مزيج من مكعبات الثلج والملح الخشن مع قشر الليمون، إذ يساعد الثلج على التخلص من جزيئات الروائح الكريهة بينما يقشر الملح الجوانب.

3. مكعبات ثلج بالخل والليمون

قومي بتجميد شرائح الليمون في الخل الأبيض ثم قطعيها إلى شرائح صغيرة، وافركي بها الأماكن التي تحمل الروائح الكريهة في الحوض.

4. الخل الساخن

يعد استخدام الخل الساخن من الطرق الفعالة للتخلص من الروائح الكريهة في حوض المطبخ، وذلك من خلال وضعه في البالوعة الخاصة بالحوض، إذ تساعد رائحته في اختفاء أي روائح أخرى بالمنطقة.

5. الماء المغلي

ومن الممكن أيضًا استخدام الماء الساخن في التخلص من تلك الروائح غير المرغوب بها، فقط من خلال سكبه داخل الحوض وتركه لفترة.