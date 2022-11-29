«بسبب خرزة».. رضيعة تخضع لـ5 عمليات جراحية خطيرة في وقت قصير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

معاناة كبيرة عاشتها رضيعة بريطانية تبلغ من العمر 10 أشهر، إذ خضعت لإجراء 5 عمليات جراحية في فترة زمنية قصيرة، وذلك بعد أن ابتلعت حبة من الخرز الذي يتمدد في الماء، ما أدى إلى ظهور مشكلات صحية بالغة عليها.

ابتلاع الرضيعة لحبة الخرز

ونقلًا عن شبكة «سكاي نيوز عربية»، الطفلة «كينيدي» ابتلعت حبة من الخرز الذي يتمدد في الماء، وذلك بعد أن جرى فحصها من قبل الأطباء بالموجات فوق الصوتية، والتي بينت أنه هناك شيئًا دائرًيًا صغيرًا سد أمعائها.

وبسؤال الأم هل ما كانت ابتلعت الصغيرة شيئًا أم لا، تذكرت بأنها اشترت لابنها الأكبر والذي يعاني من مرض التوحد، مجموعة من خرز الماء، وذلك حتى ينشغل بالتسلية بها، لكنها صدمت بابتلاع رضيعتها لإحدى الحبيبات، وذلك في توقيت انشغالها عنها.

وقالت الأم في تصريحاتها إنها مصدومة لأنها كانت تضع الحبات في صندوق خاص بهم، فكيف لصغيرتها الوصول إليهم.

إجراء 5 عمليات جراحية

وسرعان ما خضعت الرضيعة لعملية جراحية لإزالة الحبة من أمعائها، لكنها لم تشعر بالارتياح قط، خاصة بعد إصابتها بالحمى وامتناعها عن الأكل، إلى جانب ارتفاع معدل ضربات قلبها، وبعد ذلك اكتشف الأطباء أن وظائف الكبد والكلى لدى الطفلة البريطانية لم تبدو على ما يرام.

وبسبب تدهور الحالة الصحية للرضيعة، أجرى الأطباء 4 عمليات جراحية أخرى لها، وجرى استئصال 6 بوصات من أمعائها الدقيقة.