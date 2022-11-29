على ارتفاع 15 ألف قدم.. بريطانية مبتورة القدمين تحلق في السماء من أجل جمع التبرعات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حياة مأساوية تعيشها بعد أن فقدت ساقيها، لكن الشعور باليأس والإحباط لم يتملك منها قط، حتى قررت الخروج من كهف المرض إلى الفضاء حيث السماء الواسعة تحيط بها من جميع الجهات، وهي تشارك للمرة الأولى في تجربة للقفز بالمظلات من على ارتفاع بلغ 15 ألف قدم، وسرعان ما تصدرت البريطانية جو سبنسر، أحاديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وباتت مؤخرًا مثالًا يحتذى به في الإصرار والعزيمة.

الإصابة بالسكر وبتر الساقين

تشخيص جو سبنسر، البالغة من العمر 55 عامًا، بمرض السكري كان من النوع الأول وهي في سن السابعة، إذعاشت سنوات عمرها الطويلة بالمرض المزمن، وفي مايو 2020، تسببت جلطة دموية في الشريان الأورطي الرئيسي لها في تحول أصابع قدمها اليسرى إلى اللونين الأسود والأزرق، ما دفع الأطباء إلى إجراء جراحة لها وجرى بتر ساقها الأيسر، وذلك حسب ما كشفت صحيفة «مترو» البريطانية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فبعد مرور فترة زمنية قصيرة، تدهورت حالتها الصحية وتم بتر ساقها اليمنى أيضًا، إذ تتذكر الأم الخمسينية ما حدث لها قائلة في تصريحاتها: «لقد كان الأمر مروعًا، لم يكن لدي أي فكرة عما يجري، كنت في حالة ذهول».

جمع التبرعات والرغبة في تجديد المنزل

في يونيو 2021 بدأت «جو» وزوجها «ديفيد»، في جمع التبرعات لها لإجراء تجديدات خاصة بمنزلهما، بهدف جعل المنزل آمنًا لحركة الأم الخمسينية بشكل طبيعي بداخله، دون التعرقل أو الشعور بالصعوبة عند القيام بممارسة الأمور الحياتية داخل بيتها، إذ أنها ترغب في القدرة على المشي بمفردها مرة أخرى.

وبهدف جمع التبرعات قامت السيدة البريطانية مؤخرًا، بالقفز مع ابنها «بن» من على ارتفاع بلغ آلاف الأقدام، حيث بدت المهمة لها شبه مستحيلة، لكنها نجحت في أدائها دون حدوث أي خسائر لها، وذلك بهدف دعم الناس إليها ومن ثم مساعدتها على جمع التبرعات بصورة أسرع.