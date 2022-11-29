بعد مرور 12 سنة.. أول ظهور للطفل «حماصة» بطل فيلم «عسل أسود»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل 12 سنة، انطلق العرض الأول لفيلم «عسل أسود» للفنان أحمد حلمي والذي كان يشاركه البطولة إدوارد ودنيا سمير غانم وإنعام سالوسة، وعدد كبير من نجوم الفن، الذي ذاع صيته آنذاك، ولفت نظر الجمهور، خاصة الطفل «حماصة» الي ظهر بعيونه الزرقاء وطريقته الملفتة في الحديث.

طفل فيلم عسل أسود

عاد طفل «عسل أسود» للظهور من جديد، بعد مرور12 عاما، وخطف عبدالله رمضان، القلوب من جديد، حينما ظهر على شاشات التلفزيون يسترجع ذكرياته ودوره بجانب الفنان أحمد حلمي والفنان إدوارد، الذي كان يقوم بدور شقيقه، والذي كان له عبارة شهيرة خلال الفيلم، بسؤال قال خلاله: «إزاي بقى العلم كان بيرفرف مع إن قالولنا في المدرسة إن القمر مفيهوش هوا».

حماصة بعد ما كبر

وشارك الفنان إدوارد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعه بطفل فيلم «عسل أسود»، في إشارة للفنان أحمد حلمي الذي كان بطل العمل، وعلق عليها قائلًا: «عبدالله اللي كان عامل حماصة أخويا الصغير في فيلم عسل أسود أول ظهور ليه بعد ما كبر».

لقيت الصورة التي شاركها الفنان إدوارد استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من التعليقات، من بينها: «هو كبر امتى، بقى قمر أوي أكتر من الأول، ياريته ما كبر، حماصة وسعيد اتجمعوا من تاني، الأيام بتجري بسرعة، أذكى طفل في العالم، كان فيلم لذيذ، إحنا عجزنا أوي كدا باين، جميل أوي الولد ده، الفيلم ده خطف قلبي زي الولد ده، عسول أووي، ربنا يحميه ويبارك فيه».