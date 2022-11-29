ليلى زاهر عن حياتها: «مبشوفش نفسي حلوة.. وصاحبتي سبب قطيعتي مع أختي» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فتحت الفنانة ليلى أحمد زاهر، قلبها وتحدثت خلال استضافتها في برنامج «تفاعلكم» الذي تقدمه المذيعة سارة دندراوي، والمخصص لاستضافة المشاهير، حيث يوجه 25 سؤالًا، للضيف، في شتى أشكال الحياة، خاصة الحديث عن الأمور الشخصية والفنية.

وأجابت الفنانة ليلى أحمد زاهر، على تساؤل «ظهرتي في صورك الأخيرة بوزن نحيف جدًا كيف جاء ذلك؟» ، لترد الفنانة: «مكنتش باكل».

ليلى تشير إلى حقيقة ارتباطها بمثيلاتها

كما وجهت المذيعة سؤالا لـ«ليلى»، قائلة: «الإعلام ربطك بكذا شاب من أبناء الفنانين هل اتخطبتي لحدا منهم أو ارتبطتي؟»، لترد عليه الفنانة ليلى أحمد زاهر، قائلة: «لا مرتبطتش بحد فيهم ولا اتخطبت ومش هتخطب دلوقتي».

وفيما يخص استغلال شكلها في الوصول إلى شهرة عالية، قالت ابنة أحمد زاهر: «لا مساعدنيش ولا أقدر أقيم نفسي لانها مش بالشكل هي بإن الواحد موهوب ولا لا، معرفش إذا كان شكلي حلو ولا لا، معرفش أقول على نفسي حلوة».

سبب قطيعة بين ملك وليلى أحمد زاهر

«مقربة جدًا من أختك ملك ولكن مر عليكم شهور متخاصمين ايه اللي حصل»، سؤال آخر وجهته المذيعة للفنانة ليلى أحمد زاهر، عن طبيعة الخلاف بينها وبين شقيقتها ملك، والتي قالت عنه: «في واحدة ربنا يسامحها هي كانت بتوقع ما بينا وكنت صغيرة ومكنتش في طريقة للتواصل بينا قوي، ومكنتش فاهماني وبتغلطني طول الوقت ومش فاهماني، هي كانت بتقفلني ومكناش عارفين نتعامل مع بعض، صاحبتي كانت بتسخني على أختي وأنا كنت بزعل منها، صاحبتي كانت بتريحني عن أختي، كنت غلطانة جدًا لإن ملك أحلى واحدة في حياتي وبحبها جدا، وقطعت علاقتي بصاحبتي دي، الناس لما بتشوفوني بيكون التعليق الأول عليا إني تنكة يعني شايفة نفسي».

وعن مواصفات فتى أحلامها والصفة التي تتمنى أن تكون في الزوج المستقبلي، قالت ليلى أحمد زاهر: «يكون دمه خفيف».