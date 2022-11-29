طريقة عمل معجنات الثوم الصيامي في البيت.. خطوات سهلة لأكلة لذيذة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحتار ربات المنازل، في عمل الطعام أثناء فترة الصيام، ويوجد العديد من الأشخاص يحبون المعجنات والفطائر، لكن في نفس الوقت يريدونها خفيفة وقليلة الدسم ومنزوعة الجبن، وإضافة الثوم، إلى المعجنات يكسبها قيمة غذائية تناسب فترة الصيام.

ويقدم «هُن» طريقة عمل معجنات الثوم الصيامي على خُطى الشيف أميرة شنب، وذلك لتحضيرها في المنزل مثل المحلات وبخطوات سهلة وبسيطة ولأكلة لذيذة.

طريقة عمل معجنات الثوم الصيامي

المقادير:

- 4 كوب دقيق.

- رشة ملح.

- ثوم مفروم.

- ملعقة كبيرة خميرة فورية.

- ملعقتان سكر.

- ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

- ثلاثة ملاعق زبدة نباتي أو زيت.

- كوب ونصف ماء.

- بقدونس مفروم.

- ريحان مجفف.

- زعتر مجفف.

- فلفل أسود.

للوجه:

- كوب زبادي نباتي.

- ثوم.

- بقدونس طازج.

طريقة تحضير معجنات الثوم الصيامي:

- ضعي السكر والملح والبينكيج بودر والخميرة والبقدونس والزعتر والريحان.

- من الممكن أن تضيفي شمر وينسون أو فلفل.

- ضعي كل المكونات في عجان أو اخلطيهم يدويًا.

- ضيفي الماء وقلبي المكونات جيدًا.

- ضعي الدقيق بطريقة متدرجة حتى لا يجعلها الدقيق متكتلة.

- ضعي الزبدة واستمري في العجن من 10 دقائق إلى ربع ساعة.

- غطيها بكيس بلاستيك حتى يتضاعف حجمها.

- قسميها إلى كرات متساوية الحجم.

- يمكنك حشو العجين حسب حاجة الصيام.

- غطيها بالكيس مرة أخرى حتى يتضاعف حجمها.

- ولوش العجين حضري طاسة الطعام وضعي الثوم والزبدة.

- ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 من نصف ساعة.

- خرجيها وغطيها ورشي عليها البقدونس والثوم وادهنيها بالزبادي النباتي.

طريقة تحضير الفطائر صيامي

المقادير:

- ماء دافئ للعجن.

- كيلو دقيق.

- كوب زيت زيتون.

- رشة ملح.

- ثوم.

طريقة التحضير:

- اخلطي الدقيق مع الثوم والملح.

- ضيفي الماء واعجني المكونات حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

- قطعيها إلى كرات واتركيها لترتاح.

- افردي العجينة ورشيها بالدقيق وزيت الزيتون.

- شكلي العجين على شكل كرات ثم اتركيها لترتاح وضعيها في صينية دائرية.

- ضعيها في فرن ساخن حتى تنضج ثمّ رشيها بالقليل من الماء وهي ساخنة وغطيها وقدميها لأولادك.