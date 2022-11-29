اختراعات لحماية المرأة من العنف.. منصات إلكترونية وروج ذكي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لجأت الكثير من المنظمات، إلى اختراعات للحد من العنف ضد المرأة بمختلف دول العالم، حيث استخدمت مجموعة من السيدات والعلماء المهتمين بقضايا المرأة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لحماية النساء من مظاهر العنف المختلفة، فقدمن مجموعة من الابتكارات والمنصات التي عكست التطور التكنولوجي الهائل الذي نعيش فيه، لأن العنف اتخذ أشكالا جديدة عبر الإنترنت والتلصص الرقمي والابتزاز الإلكتروني.

في هذا التقرير يعرض «هن» مجموعة من الابتكارات والمنصات التقنية التي تتناول العنف ضد المرأة ويمكن استخدامها لمنع أو وقف حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي، وفقًا لموقع «The pixelproject».

ابتكارات لمواجهة العنف ضد المرأة

تختلف الابتكارات التكنولوجية لمواجهة العنف ضد المرأة ما بين منصات إلكترونية، أولها تطبيقات ضد العنف والابتزاز الإلكتروني، وهو تطبيق APPS الذي تم تصميمة برعاية وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع مكتب البيت الأبيض للعلوم والتكنولوجيا لتسهيل الاستخدام مع تطبيقات الأجهزة المحمولة التي يمكن استخدامها في مكافحة العنف ضد المرأة، وذلك لتضمين إمكانية تسجيل الوصول في الوقت الفعلي للحالة التي تتعرض للعنف المنزلي والعنف خارج المنزل، وتكامل الوسائط الاجتماعية.

التطبيق الثاني هو«EyeWatch» وهو تطبيق هندي للسلامة الشخصية، يتميز بقدرته على تفعيل السقوط الحر والاهتزاز، ويتيح دعم الصوت، الفيديو والصورة في حال التعرض للعنف الزوجي او العنف بمختلف أشكاله، وإمكانية إرسال الصور ومقاطع الفيديو ووحدات بايت الصوت إلى جانب الموقع في تنبيهات SOS.

روج ذكي لمحاربة العنف ضد المرأة

تتميز المرأة بحبها لمنتجات التجميل والعناية بالبشرة، لذلك اعتمدت الأمريكية «جوي» روج ذكي تساعد به جميع النساء اللاتي يتعرضن للعنف الزوجي والضرب والمعاملة الوحشية، والذي يساعدهن على طلب النجدة في ثوانٍ معدودة، والروج متصل بأبلكيشن يشبه التطبيقات العادية على الهاتف المحمول، وه عبارة عن موقع لمستحضرات التجميل العادية، لكنه وبضغطة زر يمكن تنشيط وضع الأمان، وإرسال التعليمات للمقربين أو الشرطة لطلب النجدة فورًا.

تطبيقات مصرية لمواجهة العنف ضد المرأة

من بين الابتكارات المميزة التي انطلقت مؤخرًا لمواجهة العنف ضد المرأة تطبيق «متخافيش» التي اطلقه سلمى مدحت وأحمد هشام، اللذان تخرجّا في كلية الهندسة بالجامعة الألمانية عام 2020، بمجال التكنولوجيا والبرمجة، قالت «سلمى» خلال مداخلة سابقة عبر برنامج «مساء DMC»، أن البرنامج الذي يهتم بمواجهة العنف ومحاربة التحرش يقدم أيضًا الدعم النفسي والقانوني والمجتمعي للمتحرش بهن، باستخدام التكنولوجيا على مستوى الجمهورية، يعمل التطبيق تلقائي على إرسال إشعار لأقارب الفتاة المعرضة للعنف أو التحرش بمكان تواجدها.