أخصائية جلدية تحذر البنات من عادات شائعة تدمر الشعر.. «مش هتصدقيها»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الشعر هو الزينة الطبيعية للمرأة والتي لا تستطيع التخلي عنه، وتبحث دائما عن ما يغذيه ويجعله أفضل، لكن مع الوقت انتشرت بعض العادات الشائعة التي تسبب التلف والضرر لبصيلات الشعر الرقيقة، عرضتها أخصائية جلدية متخصصة في الشعر تايلور روز، من ولاية ميتشجان، فهي متخصصة في علم الشعر، تدرسه وتعالج فروته.

وقد نشرت نصائح للفتيات عبر موقعها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، «مش هتصدقيها».

نصائح «تايلور» لشعر صحي

قالت الشابة العشرينية تايلور روز، إن الشعر من الأشياء الرقيقة التي يجب التعامل معها بعناية، على سبيل المثال الكثير من السيدات يسبحن بشعرهن، وهذه من العادات الشائعة التي يجب أن يتجنبها، لا تسبح أبدًا في حمام سباحة به شعر جاف بدون غطاء، لأن القفز إلى حمام السباحة بشعر جاف يمكن أن يسبب تلفًا كبيرًا في البصيلات، وذلك حسب قولها: «إن الشعر مثل الإسفنج يمتص كل ماء الكلور السيء والمواد الكيميائية»، وبدلاً من ذلك، توصي بشدة بتشبع شعرك بالماء النظيف قبل السباحة أو تغطيته.

لا تنامي بشعر مبلل

إحدى العادات السلبية المنتشرة هي النوم بشعر مبلل، الذي على الرغم من أنه يمكن أن يكون محببًا لدى بعض الناس، إلا أنه مضرا وفق معالجة الشعر: «هذه واحدة من العادات الأكثر سوءاً، لقد لاحظت فرقًا كبيرًا في صحة شعري عندما توقفت عن القيام بذلك، لقد جعلته في أضعف حالاته».

ووفق «تايلور روز»، فإن الشعر يتكون من 33 في المائة من الروابط الهيدروجينية والروابط الأيونية، وكلاهما يتكسر بالماء ويتعافى عندما يجف، مما يعني أن الشعر يكون عرضة للتلف عند البلل، لهذا تجنبي أن تبلليه والنوم به في تلك الحالة.

عدم تجفيف الشعر بالمجفف «السشوار» مباشرة بعد الاستحمام

على الرغم من أن تجفيف شعرك بالمجفف أو «السشوار»، مباشرة بعد الاستحمام يعد أمرًا مهمًا، وهي من العادات المنتشرة جدا، لكن عندما يكون شعرك ضعيفًا، تحتاجين إلى تجنب أي نشاط ضار مثل الحرارة الصادرة من السشوار وهي من أكثر العادات المؤذية لبصيلات الشعر، وفق «تايلور»: «بدلًا من ذلك، اتركي شعرك يجف بنسبة 85 في المائة قبل التجفيف الحرارة باستخدام الفوطة».