الامارات | لا تشرب الماء.. وصفة لإطفاء نيران الأطعمة الحارة

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شكرا لقرائتكم خبر عن لا تشرب الماء.. وصفة لإطفاء نيران الأطعمة الحارة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت خبيرة التغذية الألمانية كارولين هول إنه يمكن إطفاء نار الأطعمة الحارة من خلال شرب اللبن أو تناول الزبادي، وليس من خلال شرب الماء.
وأوضحت أن الأطعمة المحتوية على دهون أو بروتينات يمكنها التخفيف من المذاق الحريف؛ لأن مادة «الكابسيسين» المسؤولة عن ذلك المذاق في بعض الأطعمة (مثل الفلفل الحار) قابلة للذوبان في الدهون.
ومن ناحية أخرى، أوصت خبيرة التغذية الألمانية بالابتعاد عن الأطعمة الحريفة إذا كانت المعدة والأمعاء حساسة؛ لأنها قد تتسبب في تهيج الأغشية المخاطية المبطنة للمعدة والأمعاء، ما يتسبب في الإصابة بآلام المعدة أو الإسهال.
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