حذرت منه الأرصاد.. نصائح مهمة لتجنب آثار منخفض السودان الجوي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من منخفض السودان الذي يؤثر على درجات الحرارة في الوقت الحالي، وكان قد تسبب في سيول وأمطار غزيرة في جدة، يجب معرفة كيفية التعامل مع تغير درجات الحرارة، وما عليك فعله للحفاظ على حرارة متوازنة في المنزل سواء في الطقس الحار أو البارد، وكيفية تعقيم المنزل حتى لا تنشط فيه الفيروسات، وهذا ما يقدمه «هن» في التقرير التالي

كيفية الحفاظ على توازن الحرارة في البيت

تبحث الكثير من الأمهات على الأفكار التي تحافظ بها على درجة حرارة مناسبة في المنزل في ظل التغيرات المختلفة في درجات الحرارة من البرودة إلى درجات الحرارة العالية، في أوقات المنخفض الجوي الذي يسبب ارتفاعا طفيفا في درجة الحرارة يمكنك إغلاق الأبواب والنوافذ، وذلك بعد فتحها لتهوية المنزل في الصباح الباكر لتهويته، ومع بداية الظهيرة أغلقي كل الأبواب والنوافذ، لأنها تعزل مساحاتك وتخلق حاجزًا طبيعيًا بينك وبين البرد أو الحرارة، إذا كنت تقضين معظم وقتك في غرفة المعيشة، فاحفظي أبواب الغرف الأخرى التي لا تستخدمها مغلقة، وفقاً لموقع «wedo، Pinterest»

ترطيب البيت مع ارتفاع الحرارة

يمكنك للحفاظ على حرارة مناسبة مع ارتفاع درجات الحرارة بسبب منخفض السودان، استخدمي مروحة السقف لأنها تدور عكس اتجاه عقارب الساعة لدفع الهواء لأسفل وإنشاء مسودات التبريد، أما في الشتاء وعودة الرطوبة درجات الحرارة المنخفضة اعكسي أذرع المروحة، لدفع الهواء البارد لأعلى وخلطه مع الهواء الأكثر دفئًا بهذه الطريقة ، ينتشر الهواء المختلط في الغرفة ويجعل البيئة أكثر ملائمة.

إصلاح شقوق النوافذ

تعمل شقوق النوافذ على زيادة كلا من الحرارة والرطوبة حسب البيئة المناخية، ومع قدوم منخفض السودان الذي يسبب ارتفاع درجات الحرارة ركزي مع اولادك وأيضاً الشقوق الموجدة ولاكتشاف تسرب النوافذ ، ما عليك سوى أخذ شمعة وإضاءتها بالقرب من النافذة، وإصلاحها حتى لا تدخل اي من الحرارة أو الرطوبة.

بالنسبة للملابس التي ينصح بارتداءها في ظل التغيرات المناخية، يجب ارتداء قطعتين أهمهم الملابس القطنية ويجب أن تلائم الملابس الجو حتى لا تتأثر صحة الكبار والأطفال منه.