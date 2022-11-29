ماذا يحدث عند تناول فاكهة الكلمنتينا في الشتاء؟.. فوائدها مذهلة خاصة للفتيات

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر الكلمنتينا من الفواكه الشتوية التي يميل البعض لتناولها كونها تشبه اليوسفي، تتميز بلونها البرتقالي الزاهي، ويفضلها الكثير سواء الأطفال أو الكبار، بخلاف كونها من الأحماض الغنية بفيتامين سي، والذي يساهم في التقليل من الالتاهبات ونزلات البرد الشديدة.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن فوائد فاكهة الكلمنتينا التي يكثر تناولها في الشتاء.

تحدثت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد بحوث التكنولوجيا والغذاء، عن فوائد فاكهة الكلمنتينا، إذ تقول: «تساعد تلك لافاكهة على الوقاية من نزلات البرد التي تصيب البعض خلال فصل الشتاء، وتعزز من المناعة وتقي من الوقاية من الأمراض، كما تساعد على الوقاية من أمراض السرطان كونها تحتوي على مستويات عالية مضادة للأكسدة، مثل فيتامين سي الذي يقلل من الالتهابات».

كما أشارت خبيرة التغذية بمعهد بحوث التكنولوجيا والغذاء، شرح أهمية فاكهة الكلمنتينا، مضيفةً: «تساهم الكلمنتينا في تحسين الجهاز الهضمي وتقلل خطر الاصابة بالعدوى والفيروسات، كما هي غنية بالألياف التي تحسن من عملية الهضم، كما تقوي العين، بالإضافة لكونها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والعناصر الهامة للجسم مثل الكالسيوم والماغنسيوم».

فوائد الكلمنتينا للبشرة والشعر

وأشارت الدكتورة مروة شعير، خلال الحديث إلى أن الكلمنتينا تعمل على تقليل الاجهاد المزمن وتقلل مستويات التوتر وتحفز المناعة، بالإضافة للقدرة الهائلة في علاج مرض الزهايمر الذي يصيب البعض وتعمل على تحسين الصحة العقلية، ولها قدرة هائلة على تعزيز صحة القلب والحفاظ عليه وتقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب، بخلاف قدرتها الهائلة على حماية البشرة والشعر من الكثير من الأمراض التي تحدث خلال فصل الشتاء، خاصة للفتيات، إذ تساعد على تكوين الكولاجين وهو بمثابة بروتين للبشرة يجعلها خالية من التجاعيد وحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.