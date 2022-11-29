الامارات | "سيجارة" تنقذ شخصا من حادث مأساوي في الكاميرون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مثّلت استراحة لتدخين سيجارة الخط الفاصل بين الحياة والموت بالنسبة إلى ماكولو دوس، الذي تنحى بعيداً عن احتفال تذكاري لكي يدخن سيجارته بمعزل عن الحاضرين، فانهارت كتلة من الأرض فجأة على الآخرين.

ولقي 15 شخصاً كانوا يحضرون المراسم حتفهم، في العاصمة الكاميرونية ياوندي أمس الأول، بفعل الانهيار الأرضي خلال إحياء ذكرى مجموعة من أحبائهم الراحلين بالطبول والرقص.

وقال دوس، وهو ما زال في حالة صدمة: «أفلتُّ من الموت بفارق ثانية».

وكان الاحتفال مقاماً على ملعب لكرة قدم تحده أرض منحدر.

وقال دوس إنه كان يبتعد عن الحضور الآخرين لتفادي التدخين بالقرب منهم حينما سمع صوت انهيار جزء من الحائط.

وقال: «التفتُّ فجأة، ونظرت إلى حيث كنت أجلس، ولكنني لم أستطع رؤية الحضور ولا الكراسي. دُفنوا تحت التراب».