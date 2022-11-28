«دراسة»: البطاطا تساعد في التخلص من الوزن الزائد.. وتحذير لمرضى السكر

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت دراسة حديثة، أن البطاطا تساعد في التخلص من الوزن الزائد، إذ أن الناس يميلون إلى الشعور بالشبع بمجرد تناولها بدون كميات معينة ومحددة، بغض النظر عن محتواها من السعرات الحرارية، وإن البطاطا لا تؤثر سلبًا على مستويات السكر في الدم.

البطاطا لا توثر على زيادة الوزن

وبحسب ما نقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن الدراسة، فشعر المشاركون في الدراسة بالشبع أسرع بعد استبدال الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية بالبطاطا، وأن الجانب الرئيسي من الدراسة هو عدم التقليل من حجم الوجبات ولكن تقليل محتواها من السعرات الحرارية من خلال تضمين البطاطا.

وأضافت أنه في الطبيعي أن يرتبط غذاء البطاطا بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ومقاومة الأنسولين، ولكن عند استبدال بعض اللحوم بالبطاطا وجد المشاركون أنفسهم ممتلئين بشكل أسرع وفي كثير من الأحيان لم ينهوا الوجبة وتم استبدال حوالي 40 في المئة من استهلاكهم اللحوم بالفاصوليا والبازلاء أو البطاطا ولم يؤثرعليهم.

طبيب يعلق على الدراسة العلمية

وأكد محمد عفيفي، أخصائي التغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ«هُن»، صحة الدراسة إذ أن البطاطا تنظم مستوى السكر في الدم لا ترفعه، ولكنه حذر من زيادة الكميات، وأضاف أن مرضي السكر عليهم تناولها بكميات صغيرة كوجبه صغيرة بدون إضافات قبل النوم لأنها تساعد علي تنظيم السكر في الدم، ولكن الإكثار منها يؤثر على الجسم.